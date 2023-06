VTT – Belle 2e place pour Keller, Schurter n’a pas pu se défendre La Nidwaldienne est montée sur le podium de l’épreuve de Coupe du monde de short-track à Lenzerheide (GR). Le Grison, 16e, a été frustré par la chute d’un adversaire. Robin Carrel Lenzerheide

Le podium avec (de g. à dr.), Alessandra Keller, Jenny Rissveds et Pauline Ferrand Prévot. Robin Carrel

Une clameur. Quand, à 4 tours du but de la course des filles, Alessandra Keller et Sina Frei menaient le peloton des favorites, le public a pris feu. «C’était incroyable, a souri la Nidwaldienne, finalement deuxième. Il y avait tellement de gens partout que j’ai trouvé que ça faisait encore deux fois plus de bruit que l’année dernière!»

Les fans n’ont pas été calmés par le démarrage irrésistible de Jenny Rissveds à un tour et demi de la fin. La Suédoise a fait la différence dans la descente et est allée chercher la victoire. Keller a fini à deux secondes derrière, en battant au sprint la Française Pauline Ferrand Prévot, championne du monde de la spécialité.

«J’ai eu l’énergie de contrôler la course, mais Jenny était un petit peu plus vite, a analysé la Suissesse, qui a enfilé le maillot de leader de la Coupe du monde de la spécialité. Je suis contente de mon résultat. La forme est là, c’était dur, mais j’ai réussi à conserver un peu plus d’énergie que Pauline pour la garder derrière moi sur la fin.»

Trois Suisses dans le top 10

Nino Schurter a aussi enflammé son public – il a grandi à 20 minutes de la piste de Lenzerheide –, mais le Grison n’a pas eu la chance avec lui. En jambes, souvent tout devant, le décuple champion du monde de cross-country a été mis au sol par un adversaire à trois tours du but. Il a finalement dû se contenter de la 16e place.

C’est l’Allemand Luca Schwarzbauer qui s’est imposé. Il a remporté dans les Grisons le premier succès de sa carrière au plus haut niveau, en devançant le Français Jordan Sarrou et le Danois Sebastian Fini Carstensen.

La Suisse a tout de même réussi à placer quatre coureurs dans le top 10. Mathias Flückiger, qui souffre d’une lésion ligamentaire au pouce gauche, a tout de même pu concourir grâce à une attelle spécialement conçue pour l’occasion. Il a terminé 6e, devant Lars Förster (7e), Vital Albin (9e) et Marcel Guerrini (10e).

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

