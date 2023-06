CONCOURS | 15 x 2 places réservées à gagner – Belle 24 heures vous offre 15 x 2 places réservées, un bon boisson et une glace pour l’animé Belle, le 21 juillet 2023 à 21h30 à l’occasion du Locarno Film Festival @ Plateforme 10.

Belle DR

Le plus grand festival de cinéma de Suisse revient pour une 2e édition et transforme Plateforme 10 en «Piazza Piccola» avec une carte blanche programmée par Giona Nazzaro, directeur artistique du festival. Projetés directement sur la façade immaculée du bâtiment mudac/Photo Elysée, les films sélectionnés couvrent toute la palette du cinéma: du documentaire engagé au manga en passant par le blockbuster des grands soirs de Piazza Grande.

Une belle pop star aux cheveux roses se tient sur le dos d’une baleine à bosse, volant à travers une réalité du cyberespace. Elle s’appelle Belle et elle commence à chanter une chanson qui est diffusée par d’énormes haut-parleurs sur le dos de la baleine. Ses fans adorés, qui flottent tout autour, jaillissent de joie et partagent leur enthousiasme à travers une cascade de SMS et d’emojis.

C’est le monde de U, un réseau social avec cinq milliards d’utilisateurs, où chacun peut renaître comme un avatar qui maximise ses forces intérieures.

Dans la vraie vie, Belle est en fait Suzu , une jeune fille de 17 ans qui a perdu sa mère dans un accident tragique et dont la vie est entachée de chagrin depuis. A l'école, elle est timide et maladroite. À la maison, elle est émotionnellement éloignée de son père. Mais dans U, elle peut vivre ses rêves: elle peut être encore plus populaire que la plus jolie fille de l'école, où elle peut attirer l'attention de l'idole de sa classe.

Alternant entre la beauté rurale de la préfecture de Kochi , où vit Suzu, et la réalité hyper-numérique de U, l'histoire de passage à l'âge adulte du maître d'anime Mamoru Hosoda est remarquablement exempte de cynisme envers notre utilisation des médias sociaux.

Lorsqu'un personnage mystérieux appelé le Dragon apparaît dans U, Belle se retrouve entraînée dans une quête pour découvrir sa véritable identité et le sauver des persécuteurs dans le monde réel et numérique.

La Belle et la Bête est une pierre de touche pour Hosoda. Mettant à jour sa célèbre iconographie, il élabore un conte de fées contemporain émouvant qui montre une compréhension extraordinaire des joies, des peines, des peurs et des ambitions de l'adolescence.

Open Air Locarno Film Festival, du 18 au 23 juillet 2023

Informations complémentaires: plateforme10.ch

Glaces et boissons offertes par le restaurant Arcadia

