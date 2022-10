Sorties cinéma – «Belle et Sébastien», «Bros»: quels films aller voir cette semaine? «Belle et Sébastien» cherche du wi-fi, «Le pharaon, le sauvage et la princesse» innove, «Le nouveau jouet» solde les classiques. Et quelques films pour les grands. Cécile Lecoultre

«Belle et Sébastien: nouvelle génération», stop ou encore

© Jérôme Prébois - 2022 RADAR FILMS – GAUMONT – M6 FILMS

Dans les années soixante, Cécile Aubry griffait les années ORTF avec le feuilleton «Belle et Sébastien» et son héros incarné par son fils Mehdi. En 2013, le réalisateur animalier Nicolas Vanier en tirait un long métrage décalé durant la Seconde Guerre mondiale. Deux films suivaient ce gros succès.

En panne d’idées, les studios Gaumont persistent avec une version 2.0, «Belle et Sébastien, nouvelle génération». «Y a-t-il du wi-fi à l’alpage?» et autres interrogations existentielles contemporaines rafraîchissent ainsi le conte. Pour le reste, l’amitié contrariée du garçonnet et du patou des Pyrénées reste fidèle à la légende dans une adaptation mignonne et proprette. Sans se lécher les babines, il ne faudrait pas exagérer, tant le manque d’ambition du cinéma français ces derniers temps désespère.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Belle et Sébastien: nouvelle génération» Afficher plus Réalisateur: Pierre Coré

Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet

Jeunesse (Fra., 96’)

«Le nouveau jouet», un vieux modèle

Jamel Debbouze suit les pas de Pierre Richard dans «Le jouet» créé par Francis Veber en 1986. DR /TAMALET

Dans ce remake, rien ne change, sinon la vitrine des joujous branchés informatique. Mais le concept d’un «jouet» humain, choisi comme un esclave dans un grand magasin par un gosse de riche désœuvré, demeure.

En 1976, cette pochade sur la lutte des classes pimentée d’allusions directes à Marcel Dassault, grinçait avec assez d’émotions pour huiler la mécanique des rires coincés dans la gorge. Au-delà du thème même, Pierre Richard y cassait son image de gugusse à chaussure noire, son réalisateur Francis Veber, au premier film, imposait pour la postérité le personnage récurrent de Francis Perrin.

Cette version assez opportuniste, si exemplative du manque d’idées du cinéma français contemporain, signe le retour de Jamel Debbouze à la comédie face à un Daniel Auteuil parfait. Le réalisateur James Hunt suit le mode d’emploi sans vraiment se justifier ni déshonorer l’original. Seule constatation: le désamour entre ouvriers et patrons, en France, reste d’actualité.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Le nouveau jouet» Afficher plus Réalisateur: James Huth

Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil

Comédie (Fra.,96’)

«Le pharaon, le sauvage et la princesse», trois contes sinon rien

Un raffinement discret signe les animations en ombres chinoises de Michel Ocelot, marquées encore par des intrigues originales. Ici trois contes dans trois univers distincts. crédit: © 2022 Nord-Ouest Films DR/NORD OUEST FILS

Quoi de plus magique, enfant, que cet écran plus grand que les yeux, ce fauteuil où se rapetisser comme dans la grotte de Platon pour accéder à la lumière? Avec une riche fantaisie, Michel Ocelot se charge d’enluminer les salles avec des histoires originales. Bien sûr, ses contes ruissellent de références, mais ils forgent un style unique. Comme Blanche-Neige, Robin des Bois ou Shéhérazade, ses protagonistes parlent désobéissance, instinct, plaisir.

L’humanisme «griffe» le pays d’Ocelot. Et c’est précieux… Car en ces «vacances de patates», quoi d’autre à mettre sous les dents de lait des petits? Le énième remake français de «Belle et Sébastien» laisse froid, l’Américain de Broadway «Enzo le Croco» manque de croc, le Parigot «Petit Nicolas» en version mature ne séduira que les grands. À désespérer!

Dans une anthologie tout juste parue, «Le meilleur du cinéma pour les enfants» (Éd. Seuil), le collectif Benshi (à suivre sur benshi.fr) guide les parents des 3 à 6 ans. En court ou long, les pépites récentes, pourtant dénichées dans le monde entier, restent rares. Sans doute à cause des critères qui s’écartent des préjugés, qualifient la singularité plutôt que le matraquage commercial. Quel bonheur d’ailleurs d’y voir sélectionné «Le dernier jour d’automne», de la Vaudoise Marjolaine Perreten, quelques minutes enchanteresses.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Le pharaon, le sauvage et la princesse» Afficher plus Réalisateur: Michel Ocelot

Animation (Fra., 82’)

«Enzo le croco», trémoussements à Broadway

Enzo le croco. DR

Entre animation et prises de vue réelle, Enzo le croco sort les crocs. Adaptation d’un conte américain peu connu par ici, cette comédie musicale suit la famille Primm à New York. Tout juste arrivé dans la Grosse Pomme, le jeune Josh peine à s’adapter. Tout change quand il se trouve un ami, le reptilien Enzo, crocodile chanteur qui aime les bains, le caviar et la bonne musique. Javier Bardem fait même une apparition.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Enzo le croco» Afficher plus Réalisateurs: Will Speck et Josh Gordon

Avec Constance Wu, Scoot McNairy

Music hall (USA, 107’)

«Le retour des hirondelles», hypnotique

Un âne au talent d’acteur hypnotisant… © trigon-film.org TRIGON FILM / DR

Montré en compétition à la Berlinale raccourcie en février, «Return to Dust», affublé d’un titre français, «Le retour des hirondelles», en léger déphasage avec son propos, a longtemps fait figure de favori dans la course à l’Ours d’or. Avant de le rater de peu et même d‘être complètement oublié au palmarès.

Ce très beau film du cinéaste chinois Li Ruijun se concentre sur un paysan encore célibataire qui mène une vie difficile dans un endroit isolé proche du désert de Gobbi. Et puis un mariage arrangé, un couple qui doit bâtir sa maison pour survivre, complètent un métrage qui sait constamment éviter l’esthétisme et la contemplation. Les séquences avec l’âne sont juste magnifiques et hypnotiques. À ne pas rater.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Le retour des hirondelles» Afficher plus Réalisateur: Li Ruijun

Avec Wu Renlin, Hai-Qing

Drame (Chine, 133’)

«De noche los gatos son pardos», queer

Quitte à provoquer, Valentin Merz plonge au coeur des âmes et des chairs. DR

Où il est question d’une équipe de tournage, de sexe libre, de garçons qui s’embrassent et d’une étrange disparition. Mais aussi de la peur du vide puisque dans son premier film, Valentin Merz, qui a fait ses classes à la HEAD, semble vouloir tout donner et se mettre à nu.

D’où ce côté foutraque, certes assumé, d’un film qui peut paraître inabouti, mais correspond selon toute vraisemblance à un geste artistique en adéquation avec cet univers queer souvent réduit à ses représentations sexuelles. Car mine de rien, trois mois après Locarno, des séquences fortes restent en mémoire et le film a laissé son empreinte. Encourageons-le.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«De noche los gatos son pardos» Afficher plus Réalisateur: Valentin Merz

Avec Adrian Merz, Alain Labrune

Fantastique (Sui., 110’)

«Les harkis», d’une rigueur bouleversante

Philippe Faucon plonge dans la guerre d’Algérie avec une vista rare. Istiqlal Films ISTIGAL FILMS /DR

Il y a chez Philippe Faucon une manière unique de raconter. De remettre l’histoire contemporaine en perspective. Montré à la Quinzaine des réalisateurs cette année, «Les harkis» a fait grosse sensation. Qu’y voit-on? Juste une poignée d’individus qui rejoignent la guerre d’Algérie comme harkis (soldats d’une formation paramilitaire).

Mais leur destin est conté avec une puissance incantatoire rare. Avec une rigueur tout à fait bouleversante. Il n’y a pas d’injustice à réparer, ni de discours à faire entendre ici, mais juste la voix unie d’une bande d’hommes surgis des mémoires. «Les harkis» n’est ni un film de guerre ni tout à fait un précis d’histoire, mais se mue en drame intime avec une justesse chirurgicale. L’un des grands films sur l’Algérie.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les harkis» Afficher plus Réalisateur: Philippe Faucon

Avec Théo Cholbi, Pierre Lottin, Mohamed El Anime Mouffok

Histoire (Fra., 82’)

«Bros», petits marivaudages au temps de l’amour gay

Billy Eichner dans «Bros» de Nicholas Stoller. DR

Présenté au festival du film de Toronto avec la première comédie romantique hollywoodienne homosexuelle, «Bros» a fait flop. Le label peut sembler usurpé – voir au hasard, «Le secret de Brokeback Mountain», «Pédale douce» etc. Est-ce qui a découragé le grand public? Selon les chroniqueurs canadiens, ces amours gay pétillent pourtant avec assez de pétulance pour mériter le battage commercial. Dans la pratique, l’humour lorgne ici sur les classiques, «Quand Harry rencontre Sally» et autres formules éprouvées, autant que sur les modernes déjantes et dialogues percutés à la Judd Apatow. Ces garçons comme les hétéros, égrènent les figures obligées, séduction, trahison, réconciliation.

Soit Bobby, New-Yorkais très versé sur son nombril, fondateur d’un podcast sur l’histoire méconnue des gays. Sa petite réussite bobo lui a permis de décrocher le job de directeur d’un musée voué à la communauté LGBTQ+. Dans ses amours par contre, le célibataire se montre plus hésitant et balbutie sa carte du tendre. Sauf quand il rencontre le beau Luke… Rien de nouveau sous les duvets, donc. Hormis la connotation gay, a priori plutôt pimpante en matière de production hollywoodienne.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Bros» Afficher plus Réalisateur: Nicholas Stoller

Avec Billy Eichner, Monica Raymund, Luke MacFarlane

Comédie (USA, 117’)

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.