Succès vaudois en volley – Belle victoire du LUC face à Näfels Revenus de nulle part, les Lausannois ont fait preuve de caractère pour finalement s’imposer au tie-break (17-15). Gérard Bucher

Début de saison idéal pour le LUC à Dorigny. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Privés de deux de leurs quatre étrangers, les joueurs du LUC avaient tout à craindre du premier match de ce championnat à nouveau parcouru par sept équipes. Cela a été le cas, sans plus de dégâts. On a longtemps cru que les hommes d’Arnaud Josserand ne parviendraient pas à remonter la pente après un deuxième et un troisième sets largement dominés par leurs opposants (17-25, 18-25). Ils ont pourtant trouvé les ressources nécessaires pour frapper un grand coup au quatrième set et emmener Näfels au tie-break. Et là, tout devenait possible.