Élections communales 2021 – Belles batailles électorales en vue dans la Broye À Cugy et Cheyres/Châbles, ils sont 29 en lice pour les 7 sièges de chaque Exécutif. À Montagny, administrée par une syndique hors sol, sept candidats sont partants. Sébastien Galliker

À Cugy, la prochaine législature sera marquée par l’ouverture du nouveau cycle d’orientation de la Broye. DR

À l’exception de Surpierre, dont les autorités communales ont déjà été élues suite à la fusion avec Cheiry, dix-sept communes de la Broye fribourgeoise se choisiront aussi de nouveaux élus le 7 mars prochain. Parmi celles-ci, les résultats seront notamment observés à Cugy, Montagny et Cheyres-Châbles, trois localités dotées d’un Législatif élu (Conseil général).

À Cugy et ses bientôt 2000 habitants, la prochaine législature sera marquée par l’ouverture du nouveau cycle d’orientation de la Broye. Quelque 18 candidats inscrits sur 5 listes se disputeront les 7 sièges de l’Exécutif, dont six sortants, seule Vanessa Currat ne se représentant pas.

Dans une proportionnelle politisée qui ne dit pas son nom, avec des dénominations de listes particulières, le syndic Alexandre Vonlanthen emmène la liste «Entente communale». Sous la dénomination «Alliance de Gauche», le PS et son sortant Jean-Denis Borgognon souhaitent drainer davantage de voix. Pour l’«Unité communale», Alain Bürgy et Yannick Bersier remettent la compresse, tandis que Bernard Grandgirard défend les couleurs de la nouvelle formation «Équilibre». Enfin, Guido Flammer sera curieusement seul sur la liste «Unis pour Cugy». Au total, 77 citoyens visent aussi les 30 sièges du Conseil général.

Sept à Montagny

Du côté de Montagny (2600 habitants), où le préfet est intervenu fin 2020 pour placer une syndique hors sol suite aux dysfonctionnements constatés dans l’Exécutif, sept candidats visent les sept sièges du Conseil communal. Il s’agit des sortants Yannis Baillet, Anne Bersier et Rémy Grether, accompagnés par Jean-Luc Clément, Stéphane Currat, Sébastien Rossier et Gilbert Stocker sur la liste d’entente. La lutte sera plus intense pour le Législatif, puisque 73 candidats, répartis en trois listes, visent les 30 strapontins.

Enfin, du côté de Cheyres-Châbles (2300), 11 candidats dont trois femmes sont en lice pour les sept sièges de l’Exécutif sur deux listes. Le syndic Pierre-Yves Dietlin mène la liste «#avenir Cheyres-Châbles», composée également de trois sortants. Dernier élu à se représenter, Fabien Monney apparaît sur la liste «Entente», comprenant six nouveaux candidats.