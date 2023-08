Feuilleton littéraire (4/4) – Bellevaux, la piscine des Écureuils Catherine Favre, Mathias Howald et Benjamin Pécoud se sont installés dans les petites piscines lausannoises, pour écrire avec et pour les baigneurs. Collectif Caractères mobiles

Le collectif Caractères mobiles, composé de Benjamin Pécoud,Catherine Favre et Mathias Howald, s'en est allépasser la journée du vendredi 7 juillet à la piscine de Bellevaux, qu'on aime appeler la piscine des Écureuils.

Durant tout le Festival de la Cité, le collectif formé de Catherine Favre, Mathias Howald et Benjamin Pécoud s’est installé dans les piscines de quartier lausannoises pour écrire avec et pour les baigneurs. Le texte qui suit est le fruit de ces rencontres. Après les bassins de Montétan et de Boisy, départ pour un nouveau point d’eau.

Chapitre 4 et fin: la piscine de Bellevaux

En chemin pour la piscine, je m’arrête pour un café au Restaurant du Nord. La terrasse est encore à l’ombre, sur l’avenue les gens de la campagne descendent travailler en ville et les citadins grimpent avec la nature en ligne de mire. J’ouvre le journal qu’un retraité s’est longtemps accaparé et j’y découvre le compte rendu du procès d’une militante écologiste, baptisée «Écureuil», qui est restée encordée pendant quatre jours à un arbre pour échapper à la police. Le titre de l’article interroge: «La résistance d’Écureuil sur son arbre était-elle passive?» Je plie le journal, paie mon café et reprends ma route. À la hauteur de la Pizzeria de la Forêt, je m’enfonce dans le bois où se trouve la piscine que les habitants du quartier aiment appeler la piscine des Écureuils.

Je prends quelques photos avant l’arrivée des nageurs. La piscine forme une trouée dans la forêt qui m’évoque le jeu SimCity, dans sa version en noir et blanc, auquel je jouais sur mon premier ordinateur. Des minibulldozers laminaient le terrain pour permettre l’implantation d’un aéroport, d’une usine électrique ou d’un stade. Une fois l’infrastructure reliée au réseau routier, les voitures fourmillaient en sa direction, signe de bonne gestion municipale. Je cherche une place à l’ombre, sur l’herbe. Mais ici il n’y a pas d’herbe, seulement du béton entouré d’un grillage qui retient la forêt.

Les cerisiers sauvages se sont délestés de leurs fruits et quelques noyaux parsèment la dalle. Je me demande si les écureuils mangent les cerises. Ils avaient l’habitude de venir boire l’eau de la piscine la nuit, les écureuils, mais ils ne viennent plus, peut-être parce qu’ils savent que le chlore risquait de les empoisonner, ce que les grenouilles, selon les dires de Nina, n’ont toujours pas compris: la maître-nageuse en retrouve régulièrement dans le filtre de la piscine.

À moins que le danger ne vienne de la pompe qui aspire l’eau de la piscine en continu et contre laquelle les grenouilles ne peuvent pas lutter. Si cette hypothèse est la bonne, alors, aujourd’hui est un jour béni pour elles. Une camionnette de l’entreprise Clensol SA, floquée du slogan «La maîtrise de l’eau», se gare devant le portail. Un technicien en sort. Il vient, annonce-t-il, pour une panne sur un agrégat de la machine, et file en direction du local technique interdit au public – le risque de se faire asperger de chlore est trop important.

Bellevaux, quatrième étape de l’immersion réalisée par le Collectif Caractères mobiles dans les piscines de quartier, à Lausanne. Les écrivains sont allés à la rencontre des usagers. Et se sont laissés inspirer l’écriture de cartes postales, rencontres qui ont nourri chacun des épisodes de leur feuilleton littéraire. Laurent de Senarclens

13 h 30, heure du prélèvement, Nina sort de la cabine des maîtres-nageurs munie de deux fioles. Elle se penche au-dessus du bassin, les remplit d’eau, ajoute quelques gouttes d’Oxycon Start et d’Oxycon DPD, qui font bleuir le liquide. Le taux de chlore doit être compris entre 0,2 et 0,8 milligramme par litre, le pH entre 6,8 et 7,6. Si les résultats ne sont pas conformes, la piscine ferme. Nina installe la fiole dans la cavité d’un petit appareil, appuie sur un bouton rouge, le résultat s’affiche instantanément: 0,44.

Elle répète l’opération pour le pH: 7,1. La piscine restera ouverte. Nina m’explique qu’à la fermeture de la saison, le bassin se transforme très vite en étang: l’eau tourne au vert, les canards prennent leurs aises et la nature reprend ses droits. Enfin, Nina relève la température de l’eau et de l’air et installe les plaquettes avec les chiffres correspondants sur le panneau «Avis aux baigneurs». La température de l’air a grimpé de 6 degrés, celle de l’eau de 2, le compte est bon, les enfants peuvent débarquer et remplir le bassin comme ils le font chaque après-midi dans chaque piscine de la ville.

«Je laisse Nina, les enfants et les produits chimiques et pars contempler ma ville …»

Je laisse Nina, les enfants et les produits chimiques et pars contempler ma ville depuis la terrasse du solarium. Je vois sous le soleil qui poudroie le vieux stade où Michael Jackson et les Rolling Stones se sont produits, le nouveau quartier écologique en béton et, plus loin, les champs qui jaunissent et les alpages qui ont soif.

Cherchant l’ombre et une prise pour recharger mon ordinateur, je me faufile ni vu ni connu dans le local des maîtres-nageurs, où je découvre deux listes placardées au mur. Une liste pour les travaux de maintenance à faire, une autre pour les tâches à effectuer le matin et au terme de la journée. Le mot «terme» était initialement écrit avec un h, barré par la suite. Non, effectivement, nous ne sommes pas aux bains thermaux, la piscine n’est rien qu’un petit bassin d’agrément installé au-dessus d’un des réservoirs d’eau potable de la ville: nulle trace d’eau miraculeuse, nul curiste à la ronde.

«Je m’allonge sur une chaise longue à moitié cassée…»

Je m’allonge sur une chaise longue à moitié cassée, je suis bien dans ce local, les voix des enfants sont mises en sourdine. Je branche mon ordinateur et bien vite, comme d’habitude, je suis aspiré par internet. Wikipédia m’apprend que SimCity a été développé en 1989 à partir d’un jeu de simulation de vols d’hélicoptères: Will Wright, son inventeur, avait pris tellement de plaisir à imaginer les villes en arrière-fond qu’il s’est lancé dans la conception du premier jeu vidéo «sans fin».

Un lien m’emmène vers un émulateur du jeu de l’époque. J’avais oublié qu’au lieu de créer sa ville de toutes pièces, on pouvait préférer un scénario catastrophe déjà écrit: le tremblement de terre de 1906 à San Francisco, une bombe à Hambourg en 1944 et même l’attaque d’un monstre reptilien à Tokyo en 1957. Je choisis les inondations côtières à Rio de Janeiro en 2047, pour jouer aujourd’hui avec un jeu du passé prédisant l’avenir. «Les gaz à effets de serre ont augmenté la température globale de 4 degrés. La calotte glacière a fondu et les zones côtières ont été dévastées par les inondations et l’érosion. Vous avez dix ans pour ramener ce marécage à l’état de ville. Cliquer pour continuer.» Mais l’écran se fige. Je ferme mon ordinateur et mes yeux, et je rêve que la ville est dévastée par une horde d’écureuils géants qui s’attaquent à notre unique gratte-ciel.

«Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas rester ici, c’est réservé au personnel de la piscine.»

Je quitte à regret le local et la maître-nageuse referme la porte derrière elle. Une foule a envahi le bassin, des ados se roulent des pelles comme s’ils étaient seuls au monde, des retraités se font des passes avec un ballon gonflable, des mères, surveillées par leurs enfants, portent des manchons, des couches imperméables flottent à la surface de l’eau, les voix montent des profondeurs, se mêlent et se confondent en un cri continu, une alarme retentit mais ce n’est pas un jeu de simulation, une branche craque, un arbre se fracasse, les bulldozers débarquent dans un grondement sourd, l’eau frémit, quelques vaguelettes se forment, puis une vague de fond déferle et noie tous les appareils du local technique, le niveau de l’eau monte, monte, monte, très vite la piscine déborde, l’eau se répand comme de l’huile sur les dalles brûlantes, elle emporte chaises, serviettes et parasols, machines à écrire et ordinateurs.

Bientôt baigneurs, écureuils, grenouilles, arbres, forêt sont engloutis dans la même eau brunâtre, le chlore se dissout, le pH explose, la maître-nageuse ne sait où donner de la tête, debout sur sa chaise haute, elle prend une très profonde inspiration et elle plonge. Peut-être y a-t-il encore quelque chose à sauver.

