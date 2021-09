Football – Bellingham et Haaland battent des records pour Dortmund La jeunesse du Borussia a encore brillé en Champions League. Le BVB est allé gagner à Besiktas (1-2), grâce à des buts de ses prodiges anglais et norvégien. Sport-Center

Le défenseur Welinton n’a rien pu faire contre le prodige Jude Bellingham. AFP

Quand en mars 2017, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la C1 à marquer au moins un but lors de deux rencontres d’affilée, on se disait que son record (18 ans et 85 jours) était imbattable. Mais le football moderne enfante des talents extraordinaires de plus en plus régulièrement.

Mercredi, en Turquie, Jude Bellingham a donc effacé la marque du champion du monde français, en ouvrant le score pour Dortmund contre Besiktas, alors qu'il n'est âgé que de 18 ans et de 78 jours. L'international anglais ne s'est pas arrêté en si bon chemin, puisque c'est lui qui a servi Erling Haaland sur un plateau (45e+3), sur le 0-2.

L'incroyable machine à buts norvégienne a ainsi inscrit son 21e but en 17 parties de Champions League. Personne n'a jamais fait aussi bien et de loin. Il a, en effet, fallu 27 matches au deuxième joueur le plus rapide à atteindre cette marque: Ruud van Nistelrooy. Filippo Inzaghi a eu besoin de 28 rencontres, Mario Gomez 32, Mario Jardel, Rivaldo et Karima Benzema 35.

Sheriff leur fait peur

Cette rencontre a permis à Gregor Kobel de disputer, à 23 ans, son premier match dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs. L'international suisse a enfin connu une soirée «tranquille» avec le club du Signal Iduna Park, même s’il a fini par craquer sur une tête de Montero à la 94e. Si Dortmund a gagné trois de ses quatre premiers matches de Bundesliga, le gardien zurichois a tout de même encaissé la bagatelle de neuf buts. Manuel Akanji a lui aussi joué toute la partie.

La sensation de cette première journée de C1 est venue de Moldavie. Le Sheriff Tiraspol a, en effet, battu le Shakhtar Donetsk sur sa pelouse pour sa première apparition à ce niveau. Malgré... 24% de possession de balle, les anciens coéquipiers du Xamaxien Max Veloso se sont imposés grâce à des réussites d'Adama Traoré (23e) et de Momo Yansané (62e).

