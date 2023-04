Football – Bellinzone a encore gagné à Yverdon Déjà vainqueurs du premier duel au Stade municipal, les Tessinois se sont imposés vendredi contre les Vaudois (1-2). Yves Desplands

Marco Schällibaum et Yverdon ont perdu des points précieux. KEYSTONE

Bellinzone aime jouer à Yverdon. Vendredi soir, les Tessinois, qui avaient remporté le premier duel entre les deux formations en terre vaudoise (0-1), ont gagné contre le leader de Challenge League (1-2).

Ils ont d’ailleurs été les premiers a trouvé le chemin des filets, à la 36e minute. Après un beau dédoublement sur le côté gauche, le centre de Cristian Souza a trouvé la tête de Thomas Chacon. Il faut dire que l’Uruguayen a été laissé bien seul dans les 16 mètres vaudois pour réussir à tromper Kevin Martin du haut de son mètre 64.

Au retour des vestiaires, Marco Schällibaum a réussi le coaching parfait en faisant entrer Jessé Hautier à la place de Mauro Rodriguez. Six minutes plus tard (51e), depuis le point de penalty, le nouvel entrant envoyait au fond des filets un ballon mal dégagé par Franco Romero suite à un centre de William Le Pogam.

Mais, on l’a dit, Bellinzone aime jouer au Stade municipal et, à la 83e minute, il a pris l’avantage sur penalty. La faute de Nicolas Gétaz sur Chacon n’a laissé aucun doute à l’arbitre Tobias Thies et Sergio Cortelezzi a transformé l’occasion.

Les Vaudois ont bien tenté de revenir, visant même la latte sur une frappe d’Ali Kabacalman (89e), mais les Tessinois et leur gardien Alexander Muci ont résisté jusqu’au bout.

Cette défaite des leaders peut permettre au Lausanne-Sport, qui joue dimanche à Vaduz (14h15), de revenir à une longueur des Nord-Vaudois (55 points). Des Lausannois (51 points) qui ont perdu leur deuxième place vendredi soir au profit de Wil (52 points) qui s’est imposé 3-1 contre Schaffhouse.

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

