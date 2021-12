Hippisme – Ben Maher s’offre enfin le Top 10 Le champion olympique anglais n’avait jamais remporté une épreuve majeure sur la piste du CHI de Genève. Christian Maillard Genève

Ben Maher, avec «Explosion W», s’est enfin imposé à Genève. AFP

Après la sensationnelle victoire du Fribourgeois Robin Godel en début de soirée dans le cross country, ce vendredi de rêve à Palexpo ne pouvait pas se terminer autrement qu’en apothéose avec un festin des rois. Après les adieux de «Fine Lady» d’Eric Lamaze, champion olympique en 2008, c’est avec la 20e finale du Top 10 de l’histoire et un niveau forcément exceptionnel que le public de Genève a vibré.

Si Steve Guerdat et Martin Fuchs ont perdu toutes leurs chances en première manche, devant se contenter finalement du 6e et du 8e rang, les spectateurs ont malgré tout offert une grosse ovation à Ben Maher qui a enfin «explosé» dans une épreuve majeure sur cette piste qui ne lui avait jamais souri jusqu’à ce vendredi. L’Anglais a battu Henrik Von Eckermann et le Belge Jérôme Guery qui était encore en tête après le premier tour de piste. Mais c’est surtout dans l’épreuve de dimanche, dans le Grand-Prix, que le champion olympique de Tokyo espère enfin s’imposer. Avec Aix-la-Chapelle, c’est la seule épreuve de prestige qui manque encore à son palmarès.

