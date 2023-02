Nouveau modèle de restauration – Ben Ouais, une enseigne qui se mord la queue à Corcelles La nouvelle Auberge communale de Corcelles-le-Jorat vise le circuit court, le zéro déchet et le 100% sur quatre jours. Et ça marche! Cécile Collet

Fabien Ayer (à g.), Martin et Laura Rod, tous trois habitants de Ropraz, ont imaginé le concept durant la pandémie. Ils ont ouvert leur auberge-épicerie le 1 er décembre 2022. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

L’Auberge communale de Corcelles-le-Jorat n’a pas changé de façade. Il faut pousser la porte pour constater la mue drastique des lieux. La chaleureuse salle à manger aux meubles disparates, tous chinés, ouvre en préambule sur une petite épicerie. On y croise Yannick Fallait, cuisinier, qui se faufile pour prendre quelques carottes dans un frigo. Le soir, on y déposera les menus du jour invendus en barquette, comprenant lesdites carottes. L’idée de base est là: chez Ben Ouais, nouveau nom de l’enseigne, on est dans le circulaire.