Tennis – Belinda Bencic éliminée le jour de ses 24 ans Pourtant combative, la Saint-Galloise a fini par céder face à la puissante Anastasia Potapova à Dubaï. Sport-Center

Belinda Bencic n’a pas franchi le cap des huitièmes de finale à Dubaï. AFP

Elle aurait sans doute rêvé d’une autre destinée, le jour de ses 24 ans. Mais au lendemain de son match marathon - plus de 2h30 - contre Kudermetova, Belinda Bencic, finaliste à Adélaïde mais sortie d’entrée à Doha la semaine passée, a été éliminée en 8es de finale à Dubaï après un nouveau rendez-vous à rallonge.

Opposée à une nouvelle joueuse russe, la qualifiée Anastasia Potapova (WTA 88), la 12e joueuse mondiale et tête de série no 6 du tournoi a complètement manqué son entame. Dominée dans les grandes largeurs lors de la première manche (1-6), «Beli» a brillamment renvoyé l'ascenseur à sa rivale dans la deuxième (6-2). Et puis tout s’est équilibré…

Dans une manche décisive à suspense, où les deux protagonistes ont longtemps tenu leurs mises en jeu respectives, la Suissesse a sauvé avec assurance deux balles de break à 5-5. Mais pas la troisième, arrivée après une double faute, où son coup droit a échoué dans le filet. Tout en puissance, Potapova a ensuite bouclé l’affaire, 7-5 au 3e set.