Tennis – Bencic passe Azarenka et file en quarts Belinda Bencic a éliminé au bout du suspense Victoria Azarenka, en 8e de finale du tournoi de Doha, au Qatar. La St-Galloise a dû remonter un déficit d'un set, pour finalement s'imposer 1-6 7-6 (7/4) 6-4 en plus de deux heures et quarante minutes. Robin Carrel

La Suissesse est heureuse. AFP

Bencic est en grande forme et la fatigue ne semble pas encore se faire sentir, après son succès en finale à Abu Dhabi, le week-end dernier. La Suissesse a réussi à retourner une partie bien mal emmanchée contre une Azarenka qui, à 33 ans, semble connaître une seconde jeunesse. La Biélorusse avait notamment atteint les demi-finales du dernier Open d'Australie.

Largement dominée lors de la première manche, Bencic a réussi à serrer le jeu et à s'en sortir non sans trembler en fin de deuxième et de troisième sets. Mais la Suissesse a été réaliste au moment opportun (dix balles de break sauvées sur quatorze) à chaque fois et c'est bien elle qui jouera les quarts de finale, tout en ayant inscrit neuf points de moins que son opposante mercredi, au décompte final (98 à 107).

Après avoir bataillé contre Azarenka, ancienne No 1 mondiale, la St-Galloise aura peut-être un défi encore plus important à relever au prochain tour. Elle affrontera, en effet, la gagnante du 8e de finale entre Iga Swiatek (No 1) et l'Américaine Danielle Collins (WTA 42).

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.