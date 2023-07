Wimbledon 2023 – Bencic, plus forte que la foule et le vent Belinda Bencic a battu la Britannique Katie Swan au 1er tour de Wimbledon (7-5 6-2). Sa première victoire depuis le mois d’avril. Florian Müller Londres

Belinda Bencic s’est fait du bien à la tête, lundi, au 1er tour de Wimbledon. Getty Images

Le vent, le public et une Katie Swan galvanisée: voici tout ce que Belinda Bencic aura dû surmonter pour passer le premier tour du tournoi de Wimbledon. Une victoire en deux sets (7-5 6-2) qui fait un bien fou à la St-Galloise, elle qui sort d’un printemps éminemment compliqué.

Sur le court No 2, bien calé au fond du complexe de Church Road, la foule était pourtant largement acquise à la cause de son adversaire. Après une entame difficile, où elle concédait le break après quatre jeux, la St-Galloise parvenait à trouver la clé en retour - quelles premières balles de Swan! - pour mettre à mal la Britannique sur son service. Et finalement renverser la situation pour s’adjuger la première manche 7-5.

La championne olympique de Tokyo, pourtant pas aidée par les bourrasques de vent incessantes, tissait ensuite patiemment sa toile dans la seconde manche, en prenant le service de la Britannique pour ne plus lâcher sa proie et conclure la rencontre sur un ultime break.

Encore visiblement fébrile, car longtemps freinée cette saison par une inflammation du fémur puis de l’épaule - un seul match officiel depuis début avril - Bencic aura dans cette victoire de quoi puiser de la confiance en vue du deuxième tour.



