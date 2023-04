Tennis – Bencic s'offre un nouveau tour de Charleston Belinda Bencic n'a pas fait de détail, en quart de finale du tournoi de Charleston, en Caroline du Sud (USA). Tête de série No 4 de l'épreuve, la St-Galloise s'est jouée de la Russe Ekaterina Alexandrova en deux manches (6-3 6-3). Robin Carrel

La Suissesse sur le terrain synthétique américain. Getty Images via AFP

Bencic a réussi le petit exploit de passer dans le dernier carré, tout en ne sauvant pas la moindre balle de break de cette partie, qu'elle a bouclée en moins d'une heure et vingt minutes. La Suissesse a, en effet, été breakée à deux reprises sur autant de possibilités pour Alexandrova! Mais comme, dans l'autre sens, elle a converti sept de ses 12 opportunités de ravir l'engagement de son adversaire, l'issue de la partie n'a jamais été remise en question.

C'est surtout sur le deuxième service adverse que la 11e meilleure joueuse du monde a fait une grosse différence. La St-Galloise y a gagné plus de deux tiers des points et comme Alexandrova n'a passé que 54% de ses premiers services, Bencic s'est régalée. Cette dernière a su apprendre de ses erreurs passées, car cette même Russe l'avait battue (7-6 6-3) au deuxième tour du tournoi de Miami deux semaines auparavant.

La championne olympique de Tokyo - elle avait alors vaincu sa future adversaire en 32es de finale au Japon - n'aura guère le temps de se reposer sur ses lauriers, puisqu'un joli défi l'attend dès samedi soir, en demi-finale de la compétition sud-carolinienne. Bencic défiera la tête de série No 1 de l'épreuve, l'Américaine Jessica Pegula (WTA 3). Une adversaire qu'elle a toujours battue, certes. Mais leur dernier affrontement remonte à l'US Open 20021 et la New Yorkaise est une toute autre joueuse aujourd'hui.



