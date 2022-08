Fête fédérale de lutte 2022 – Benjamin Gapany, né sous le signe du Bélier Il est l’un des rares Romands capables de dessouder l’étau alémanique: à 27 ans, le Fribourgeois Benjamin Gapany visera une deuxième couronne fédérale dans l’arène de Pratteln (BL), fin août. Jean Ammann

Benjamin Gapany, lutteur à la culotte et vainqueur d’une première couronne à la fête fédérale de Zoug en 2019. YVAIN GENEVAY

La lutte suisse est un tango renversé, dansé par deux ours qui parlent allemand: gammen, kurz, schlungg… Tels sont les noms des pas. Benjamin Gapany est l’un de ces rares Romands qui s’aventurent dans le cercle et tente de dessouder l’étau que forment les Gnägi Florian, Orlik Armon ou les Walther Adrian, tous ces noms précédés de leur réputation et suivis de leur prénom, ainsi que le veut la tradition de la suisse lutte.