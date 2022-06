Les réponses conservatrices se multiplient sous la Coupole fédérale. Le conseiller national valaisan incarne ce «retour à certaines valeurs» et se met à table pour causer féminisme.

Sa motion s’est taillé une petite célébrité, pourtant traitée au milieu d’une session parlementaire particulièrement chargée. Mais quelle mouche a donc piqué Benjamin Roduit pour demander au Conseil fédéral l’interdiction dans l’administration de l’écriture inclusive et du langage épicène, alors qu’aucune réelle velléité en ce sens ne s’était manifestée? Pause-café à la Galerie des Alpes du Palais fédéral, qui a enfin retrouvé son atmosphère grouillante.



Les étiquettes

Le conseiller national du Centre est discret, et parle bas. Il semble ravi mais surtout surpris du succès de sa proposition, dont le Conseil fédéral ne voulait pas. On comprend vite qu’il s’agit de bien davantage que de textes administratifs: «Je ne veux pas de catégories identitaires. Le langage doit être clair pour exprimer notre pensée et ce que nous sommes.»