Meilleurs chefs 2023 – Benoît Carcenat plaît au guide des guides gastronomiques Le chef de Rougemont rentre très haut dans La Liste. Cette compilation de presque 1000 guides et publications gastronomiques mondiales. David Moginier

Rougemont, le 25 mars 2022. Benoît Carcenat, cuisinier, Meilleur Ouvrier de France, patron de la Table du Valrose. Chantal Dervey

La Liste, c’est la compilation de 970 guides et publications gastronomiques mondiales, celle-là même qui avait placé Benoît Violier en numéro un de la planète juste avant sa disparition. L’édition 2023 met toujours le restaurant de Crissier en excellente place, puisqu’il obtient 99 points sur 100, comme le Cheval-Blanc bâlois de Peter Knogl. Seules trois tables les devancent: Björn Frantzén à Stockholm, Guy Savoy à Paris et Eric Ripert à New York (99,5).