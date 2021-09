Le coup de fourchette – Benoît Carcenat, toujours au sommet, fait voir la vie en Valrose L’ancien second de Crissier a repris la gestion de l’hôtel (et de son restaurant) avec son épouse. Claude Ansermoz

Benoît Carcenat , toujours au sommet, vient de reprendre les manettes de La Table au Valrose. Valrose

Benoît Carcenat, meilleur ouvrier de France 2015, sait prendre de la hauteur. Après avoir conquis celles du restaurant d’application de l’École hôtelière de Glion, le voici dans le Pays-d’Enhaut. Haut comme haute précision dans un cadre où le bois contemporain joue avec les codes de la région: une cuisine technique, précise, visuelle mais aux goûts francs. À La Table (le Valrose propose aussi une carte plus canaille autour des viandes et des fromages au café avec Margot Leymarie comme cheffe de cuisine), le menu est unique et servi en sept (190 fr.) ou neuf plats (240 fr.)

La truite d’élevage de Neirivue est déclinée comme un gravlax au wasabi. La chair orangée a un petit côté ciré et l’association entre un caviar forcément sur le sel, la gelée vivifiante du citron d’Amalfi et le concombre croquant est très finement maîtrisée. Modèle de pointillisme gourmand, ces girolles boutons posées sur du sarrasin décliné en croustine et en crumble, dont le côté torréfié est encore accentué par une émulsion de café. Comme un petit noir dans un sous-bois.

Le joli cadre boisé et contemporain de la salle à manger du Valrose Valrose

De la mer à la terre à la montagne, on y monte en ascenseur gustatif avec cette lotte de Roscoff, ferme, proposée avec du colrave en dashi, du tapioca, et surmontée de quelques bourgeons de sapin qui donnent de l’alpin à l’affaire. Le homard bleu, breton lui aussi, arrive en deux services. D’abord dans sa pince, en rémoulade, sur l’agrume. Ensuite, la chair délicate – cuisson exemplaire – est travaillée avec des petits pois et du lard. Dans un contraste qui joue sur la délicatesse. Tout cela se traverse avec un sauvignon blanc à la fois tendu et complexe d’Anne-Claire Schott (AOC lac de Bienne, 88 fr.)

Girolles boutons – café pur arabica – sarrasin pluriel. Claude Ansermoz Médaillon de lotte de Roscoff – bourgeons de sapin préservés – dashi de colrave Claude Ansermoz Bœuf du Saanenland – pommes soufflées – jalapeños – olives Hojiblanca – pistaches Claude Ansermoz 1 / 3

La pièce de bœuf du Saanenland vaut bien celle de Kobe, dont sa texture marbrée de gras la rapproche. Elle est proposée dans une version latine avec la douceur du piment jalapeño, des olives Hojiblanca et des pistaches brisées, et quelques pommes de terre soufflées sur le dessus. Comme les beurres (chèvre, vache, brebis), les fromages viennent d’un rayon de 15 kilomètres. Et il y a de quoi faire. Dans les douceurs, dressée avec habileté, la pêche de verger est plus dominée par la sauge que par la bière blanche. Lui répond, plus brutaliste, un miel un peu déstructuré, comme un yogourt grec réinterprété dans des textures complexes de pollen et de céréales torréfiées. Bref, en bouche et à table, on est ici et ailleurs dans un joli voyage gourmand.

L’adresse Afficher plus La Table du Valrose Place de la Gare, 1659 Rougemont.

Tél. 026 923 77 77. www.valrose.ch Ouvert le soir du mercredi au samedi, toute la journée le dimanche. 4 fourchettes Cuisine inventive de haut vol. 4 écus Dès 200 francs par personne avec les boissons. 3 bouteilles Carte de vins recherchée avec de belles découvertes.

