Depuis 500 ans, la Garde suisse pontificale est chargée de la sécurité du pape et du Vatican. Elle est aujourd'hui la plus petite armée au monde derrière Monaco, avec 135 militaires.

Vous avez servi Benoît XVI entre 2011 et 2013. Quels sont vos souvenirs personnels avec lui ?

Didier Grandjean: La première fois qu’on voit un pape est toujours impressionnante. Pour Benoît XVI, je m’en souviens très bien. Il prenait l’ascenseur, et je l'attendais à la sortie pour le saluer, comme c'est l'usage. Il m'a fait un signe de la tête, avec un léger sourire. Benoît n’était pas aussi tactile que François, qui serre volontiers les mains, mais il avait ce regard profond, marquant, qui vous perce. C'était son langage à lui.

Il a toujours prêté une attention particulière aux gardes. Par exemple, je me souviens d’un jour à Castel Gandolfo où il est passé devant moi, pris dans ses pensées. Un peu plus loin, il s'est retourné, m’a regardé, et a fait une inclination de la tête. Comme pour me dire : je vois que tu es là, je salue ton service.

Les dix jours de service à Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes, ont été aussi particuliers. Je faisais des rondes dans la cour du palais, et en passant sous les fenêtres, j'entendais une mélodie : c'était le pape qui jouait, parfois à quatre mains avec son frère, qui passait souvent le voir. Les deux étaient des passionnés de musique. Après sa démission, Benoît XVI a continué de jouer du piano dans sa résidence au Vatican.