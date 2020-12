Football – Un doublé, une passe magique et des éloges pour Benzema L’avant-centre du Real Madrid a une nouvelle fois brillé, mardi soir face à l’Athletic Bilbao (3-1). Pour Zinédine Zidane, il est le meilleur attaquant français de l’histoire.

Karim Benzema a encore marqué deux buts mardi soir. Keystone

Karim Benzema s’est une nouvelle fois illustré, mardi soir en Espagne. Face à l'Athletic Bilbao (victoire 3-1), l’avant-centre du Real Madrid a inscrit ses 9e et 10e buts de la saison toutes compétitions confondues (16 matches). Mais il s’est également distingué en se faisant l’auteur d’un geste de toute grande classe: une remise du dos pour son coéquipier Federico Valverde, derrière un long ballon de Luka Modric.

«Je vois le football comme ça et si je peux le faire, je le fais si c'est nécessaire», a expliqué l’attaquant français. A 32 ans et pour sa 12e saison en Liga, celui-ci continue de briller avec le Real, vainqueur de ses trois dernières rencontres de championnat. Ce n’est pas Zinédine Zidane qui s’en plaindra. L’entraîneur des Merengue n’a d’ailleurs pas hésité à qualifier Benzema de meilleur attaquant français de l’histoire, mardi soir en conférence de presse.

«C’est le meilleur, c’est très clair» Zinédine Zidane

«C’est le meilleur, c’est très clair, a déclaré Zizou. Il a toujours démontré qu’il n’est pas un No 9 pur. Il ne pense pas qu’à marquer. C’est pour ça qu’il me plaît tant. Il n’a pas que les buts en tête. Il intervient dans le jeu. S’il faut faire la passe à un coéquipier, il la fera. Et quand il faut mettre des buts, même quand il ne fait pas un grand match comme ce soir, eh bien il met deux buts.»

C’est Karim Benzema, auteur mardi de ses 258e et 259e réussites sous le maillot du Real.

