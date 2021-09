Succès du véganisme – Berlin bannit la viande de ses cantines universitaires Les universités suppriment saucisses et escalopes des 34 cantines et cafétérias de la capitale. Une décision prise par les étudiants pour le bien-être des animaux et la sauvegarde du climat. Christophe Bourdoiseau , Berlin

La «Mensa» (restaurant universitaire) de l’Université Humboldt à Berlin, où les étudiants se sont prononcés pour des menus véganes et végétariens. U. Baumgarten via Getty Images

Vision d’horreur pour les uns, décision d’avenir pour les autres. La quasi-suppression de la viande dans les 34 restaurants et cafétérias berlinois a fait sensation en Allemagne alors que le débat sur la transition écologique est au cœur de la campagne électorale.

«Si l’on ne fait rien maintenant, il sera trop tard.» Thorsten Uhr, étudiant

La direction du centre universitaire (Studentenwerk), qui gère le logement, les bourses et la restauration universitaires, insiste sur le rôle des étudiants dans cette décision. Ce sont les jeunes qui ont demandé à ne plus voir d’escalopes ou de saucisses de porc dans les assiettes de leur Mensa (restaurant universitaire, en allemand). Par ailleurs, s’ils ont opté pour du végane et du végétarien, ce n’est pas pour leur santé mais pour le bien-être des animaux et la sauvegarde du climat. «Si l’on ne fait rien maintenant, il sera trop tard», explique Thorsten Uhr, un étudiant de l’Université Humboldt de Berlin.