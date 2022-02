Commentaire – Berlin envoie un signal fort au cinéma

Il y a quelques semaines, on apprenait que le Marché du film de Berlin, l’un des plus gros du monde, était annulé et qu’il aurait entièrement lieu en ligne. À cet instant-là, on s’est dit que la messe était dite. Et que la Berlinale allait elle aussi passer à la trappe à cause du Covid, pour la deuxième année consécutive. Mais c’était mal connaître l’obstination des dirigeants de l’événement comme des pouvoirs politiques et culturels du pays.

Abo Festival À la Berlinale, il y aura bien du cinéma malgré les contraintes Dans l’échiquier des grands festivals internationaux, Berlin ne pouvait pas, deux fois de suite, se contenter d’une maigre édition virtuelle pendant que Cannes allait sans doute revenir plus triomphant que jamais en mai prochain, après cette présidentielle qui occupe déjà les trois quarts des débats. Et pire, pendant que Venise pourrait se glorifier de n’avoir raté aucun rendez-vous. Contre vents et marées, la Mostra a en effet eu lieu en 2020 comme en 2021, et dans des formules à peine allégées.

Plus d’un mois avant les Oscars, qui ont lieu fin mars, trois mois avant Cannes, la Berlinale se doit de prendre le gouvernail d’une saison qu’on souhaite tous florissante et positive.

En toute logique, Berlin ne pouvait décemment pas afficher profil bas. Il en allait de son avenir comme de celui du cinéma, qui espère toujours rebondir après de longs mois de disette qui commencent à avoir les plus délétères des effets sur les productions de tous bords. Histoire de couper la poire en deux, l’événement a été un peu réduit, passant de dix à sept jours, pendant que les mesures sanitaires ont pris l’ascenseur, augurant d’une édition a priori acrobatique.

Dans cette équation, le cinéma devrait retrouver ses vraies marques, sans pour autant redevenir comme avant. Plus d’un mois avant les Oscars, qui ont lieu fin mars, trois mois avant Cannes, la Berlinale se doit donc de prendre le gouvernail d’une saison qu’on souhaite tous florissante et positive. C’est-à-dire dans les salles, et si possible avec de grands films.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

