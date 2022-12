Activisme en Suisse – Berne bat un record avec une manifestation par jour en 2022 L’année a été marquée par un nombre de manifestations sans précédent. Rien que jusqu’à fin novembre, 363 rassemblements ont été recensés dans la capitale fédérale.

Le 14 juin, jusqu'à 10'000 personnes ont manifesté à l'occasion de la grève des femmes à Berne.

En 2022, Berne a connu un nombre de manifestations sans précédent. Il y en a eu en moyenne une par jour, indique l’Inspection de police de la ville, interrogée par l’agence de presse Keystone-ATS.

Rien que jusqu’à fin novembre, 363 manifestations ont été recensées, ce qui surpasse le précédent record de 360, établi en 2019. Durant les deux années de pandémie, leur nombre a été un peu plus bas. En effet, dans le canton de Berne, les règles en matière de manifestations étaient parfois encore plus restrictives qu’au niveau fédéral.

En 2022, le conflit en Ukraine a été à l’origine de la plus grande action à Berne: jusqu’à 20’000 personnes ont protesté le 26 février contre la guerre d’agression russe. Le 14 juin, jusqu’à 10’000 personnes ont manifesté à l’occasion de la grève des femmes.

Iran

La situation en Iran a donné lieu à un nombre particulièrement élevé d’actions, la plupart du temps avec un nombre de participants à trois chiffres. Début novembre, plusieurs milliers de personnes ont afflué sur la Place fédérale pour la manifestation nationale en faveur de ce pays.

La ville recense toutes les manifestations autorisées ainsi que les petites manifestations, manifestations spontanées et manifestations non autorisées, pour autant qu’elle en ait eu connaissance. La plus grande manifestation non autorisée a été la «promenade antifasciste du soir» en octobre, qui a réuni un bon millier de participants.

Ailleurs en Suisse

Dans d’autres villes suisses, le nombre de manifestations est resté à peu près constant cette année. À Zurich, 318, dont 62 non autorisées, ont été recensées jusqu’à la mi-décembre. Le précédent record de 360 manifestations au total, datant de 2021, ne devrait pas être dépassé. À Bâle, 286 manifestations, rassemblements debout et veillées ont eu lieu jusqu’à Noël. Le nombre augmente depuis des années. Pour la police cantonale de Bâle-Ville, cela représente une charge importante, a expliqué un porte-parole. Les interventions impliquent souvent des services supplémentaires pour les collaborateurs, en plus de leur charge de travail normale.

Côté romand, aucune donnée n’est disponible pour Genève, mais à Lausanne, la police cantonale vaudoise a indiqué que le nombre de manifestations était du même ordre de grandeur que les années précédentes.

