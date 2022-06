Après le rejet de l’e-ID – Berne devra concevoir une identification électronique fiable Les États ont accepté lundi six motions identiques du National visant à relancer le dossier de la future identité électronique.

L’e-ID que proposera l’État doit permettre de s’identifier auprès des services en ligne des autorités et des acteurs privés à côté des autres procédures d’identification privées. KEYSTONE/Christian Beutler

La Confédération devra mettre en place une identification électronique qui inspire confiance. Le Conseil des États a tacitement accepté lundi six motions identiques du National qui veulent relancer un projet public après le rejet de l’e-ID l’année passée.

La votation a montré clairement qu’une majorité de votants était favorable à la création d’une e-ID, mais que celle-ci devait être délivrée et gérée par l’État et non par des entreprises privées, a indiqué Carlo Sommaruga (PS/GE) pour la commission. Il s’agit d’une tâche publique au même titre que l’établissement d’une carte d’identité ou d’un passeport.





Quatre conditions

L’e-ID que proposera l’État doit permettre de s’identifier auprès des services en ligne des autorités et des acteurs privés à côté des autres procédures d’identification privées. Elle doit prendre en compte la protection de la vie privée, ne collecter que les données nécessaires et enregistrer celles-ci de manière décentralisée, a expliqué M. Sommaruga.

La solution pourra s’appuyer sur des produits et services développés par le secteur privé, a-t-il encore poursuivi. En revanche, l’octroi des e-ID et le fonctionnement du système devront être assumés par des services publics spécialisés.

La cheffe du Département fédéral de justice et police Karin Keller-Sutter s’est montrée ouverte à ces motions. Pour relancer le projet, la ministre a récemment ouvert une discussion publique sur la forme de la future identité électronique. Trois possibilités techniques de réalisation sont présentées. Une nouvelle loi devrait être mise en consultation milieu 2022.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.