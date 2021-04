Restrictions liées au Covid – Berne doit entendre le ras-le-bol des jeunes Après les manifestations et les fêtes illégales, le gouvernement est sous pression. De jeunes politiciens le conseillent. Lise Bailat

Des centaines de jeunes se sont réunis, vendredi 2 avril, à Saint-Gall. La police est intervenue. Keystone/Michel Canonica

Le mal-être, la colère, le manque de vie sociale et affective, la panne d’horizon. Le ras-le-bol des jeunes s’exprime désormais dans la rue, à Saint-Gall comme à Bruxelles. Partout, les fêtes clandestines se multiplient.

Après plus d’un an de restrictions liées à la pandémie, les jeunes vont mal. Une étude de l’Université de Bâle publiée en février le documente: si la part de personnes présentant des symptômes dépressifs graves a augmenté dans toutes les catégories d’âge, elle atteint son plus haut niveau parmi les 14-24 ans (29%). Des jeunes qui, à défaut d’avoir des relais efficaces à Berne, se sentent peu écoutés.