Votation sur la loi Covid – Berne est sur le qui-vive en attendant le vote fatidique

«Les informations qui nous parviennent des réseaux sociaux et de nos différentes sources font état d’appels à entraver le travail de nos forces d’engagement», déclare Patrick Jean, porte-parole de la police bernoise.

La capitale fédérale prendra-t-elle l’allure d’une ville fortifiée ce 28 novembre? Difficile d’y répondre par l’affirmative. Une chose est sûre, la police est sur le qui-vive.



«Les votations de ce dimanche comportent des sujets émotionnels qui peuvent provoquer, au-delà du résultat du vote, beaucoup de réactions. Nous en sommes conscients», déclare Patrick Jean, porte-parole de la police bernoise.

Dimanche, le peuple est appelé à se prononcer sur trois objets: l’initiative sur la justice, celle «Pour des soins infirmiers forts» et la nouvelle loi Covid. Justement, c’est cette dernière qui polarise les attentions. Son caractère émotionnel et populaire suscite un vif intérêt des antivaccins et des opposants au texte. À telle enseigne que tout peut arriver à l’issue du scrutin.