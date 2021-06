Politique énergétique – Berne et Bruxelles se brouillent sur les échanges d’électricité Swissgrid, société responsable du réseau suisse de transport de courant longue distance, a intenté une action judiciaire contre la Commission européenne, le 26 février. Philippe Rodrik

Dans la salle de contrôle principale, à Prilly, les spécialistes de Swissgrid gèrent la distribution de courant électrique pour la Suisse romande. Florian Cella

Aurons-nous froid cet hiver? Les charges des familles les plus modestes risquent-elles de s’alourdir méchamment, à cause du prix de l’électricité? De plus en plus de gens se posent ces questions en Suisse. Et leurs craintes sont compréhensibles. Bruxelles veut exclure la Suisse du système européen d’échange d’électricité, plateforme qui doit gérer la sécurité et les échanges commerciaux entre les pays de l’UE. En réaction, Swissgrid, société anonyme gérant le réseau de transport de courant dans le pays, a intenté une action contre la Commission européenne, auprès de la Cour européenne de justice, à Luxembourg.