L’attaquant du LHC courtisé – Berne et Fribourg ne semblent pas prêts à tout pour Bertschy Nous avons profité du derby des Zähringen de mardi soir pour sonder les directeurs sportifs des Ours et des Dragons au sujet du buteur du LHC, dont le futur se négocie en ce moment. Jérôme Reynard

Christoph Bertschy portera-t-il toujours le maillot des Lions la saison prochaine? KEYSTONE

PostFinance Arena, mardi. Berne FR Gottéron. Le derby des Zähringen. Une opposition entre deux rivaux. Mais aussi entre deux prétendants supposés à la signature de Christoph Bertschy. C’est l’un des dossiers chauds de l’été. Le bail de l’attaquant du LHC arrive à échéance au printemps et c’est maintenant que se négocie son futur.

Le principal intéressé nous le confiait la semaine passée: il se sent bien à Lausanne, mais il est à l’écoute de toutes les offres. C’est qu’il s’apprête à signer ce qui pourrait être – à 27 ans – son dernier gros contrat longue durée. Bertschy dispose de différentes options. A priori, Berne et Gottéron, qui ont une place spéciale dans son cœur, en font partie. L’intérêt du club de la capitale a été publiquement révélé par «Blick». C’est là que le joueur a terminé sa formation et qu’il a remporté le titre de champion en 2013.