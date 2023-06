Reprise de Credit Suisse – Berne et UBS signent le contrat de garantie contre les pertes La Confédération accorde au numéro un bancaire une garantie plafonnée à 9 milliards de francs et dans laquelle il pourra puiser si les pertes dépassent 5 milliards.

1 / 1 Le contrat a été signé le vendredi 9 juin. GEORGIOS KEFALAS/KEYSTONE

La Confédération et UBS ont paraphé le contrat de garantie contre les pertes, convenu dans le cadre de la reprise forcée de Credit Suisse par son homologue zurichois. Le numéro un bancaire helvétique ne pourra puiser dans cette garantie plafonnée à 9 milliards de francs que si les pertes dépassent 5 milliards.

«La Confédération a accordé à UBS une garantie couvrant les pertes éventuelles liées à la réalisation des actifs de Credit Suisse», a précisé le Département fédéral des finances (DFF) vendredi dans un communiqué. Le contrat a été signé le 9 juin.

Le DFF a souligné que «la Confédération et UBS ont pour priorité de réduire les pertes éventuelles et les risques afin d’éviter si possible un recours à la garantie de la Confédération».

ATS

