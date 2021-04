Crise du coronavirus – Berne étudie deux techniques pour le certificat Covid Une solution de l’Office fédéral de l’informatique (OFIT) et une proposition des entreprises SICPA et ELCA sont étudiées par l’OFSP.

Voyager avec le certificat Covid devrait être possible dès cet été (photo d’illustration). Keystone/Salvatore Di Nolfi

La Confédération a sélectionné deux approches techniques, qu’elle étudie: une solution de l’Office fédéral de l’informatique (OFIT) et une proposition des entreprises SICPA et ELCA. Une décision quant à la variante choisie est attendue mi-mai.

Quelque cinquante candidats ont soumis à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) une solution technique pour le certificat Covid. Deux offres continuent d’être examinées, a annoncé jeudi l’OFSP dans un communiqué: celle de l’OFIT et celle des sociétés lausannoises SICPA et ELCA.

La solution de SICPA/ELCA a «l’avantage de fournir des composants déjà opérationnels ainsi que la compétence en ingénierie nécessaire pour les développements ultérieurs», peut-on lire dans le communiqué.

Infalsifiable

Une décision finale sera prise à la mi-mai. Le certificat Covid, en cours d’élaboration, devrait être opérationnel durant le mois de juin, a indiqué mercredi le ministre de la santé Alain Berset devant les médias.

La sécurité du système ainsi que l’authentification des services qui établiront le certificat sont au centre des préoccupations. Le certificat devra être personnel et infalsifiable. Lorsqu’il le présentera, son détenteur devra s’identifier, par exemple au moyen d’un papier d’identité. Afin de garantir la protection des données, l’authenticité et la validité du certificat seront vérifiables sur place uniquement, détaille l’OFSP.

Le certificat Covid doit servir pour se rendre dans d’autres pays et en sortir, et donc être compatible avec des solutions internationales. Toutes les personnes vaccinées, guéries et celles ayant reçu récemment un résultat de test négatif devraient pouvoir obtenir un certificat.

ATS

