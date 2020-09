Assurance maladie obligatoire – Berne incite les caisses à restituer un peu de leurs réserves Le Conseil fédéral propose de simplifier les conditions requises pour que les assureurs remboursent davantage, à partir de leurs excédents, les primes payées en trop. Benjamin Pillard

Alain Berset Le ministre de la Santé, photographié cette semaine durant la session du parlement, dévoilera mardi prochain l’évolution des primes maladie pour 2021. Keystone

À la veille de l’annonce des nouvelles primes, attendue mardi prochain, le Conseil fédéral a formellement ouvert ce vendredi une consultation en vue d’une modification de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance maladie, pour une entrée en vigueur au mois de juin prochain.

Sa proposition consiste à inciter les caisses maladie à réduire leurs réserves – estimées entre 8 et 10 milliards de francs – au profit des assurés, certaines disposant d’excédents jugés «très élevés». Car il n’est pas rare que les primes payées soient «nettement plus» importantes que les coûts évalués l’année précédente par les assureurs, ont fait savoir les sept Sages. Tout en rappelant que l’Office fédéral de la santé publique ne peut pas approuver des montants «qui entraînent des réserves excessives».

Pour ce faire, le projet du gouvernement prévoit que les caisses ne requièrent plus que leurs excédents respectifs affichent un «taux de solvabilité» de 150% pour effectuer ces remboursements aux assurés, mais uniquement le niveau minimal de 100%.

«Cette proposition n’est pas contraignante et ne répond pas aux exigences légitimes de transparence pour ce qui est de la fixation des primes» Dr Philippe Eggimann, président de la Société médicale de la Suisse romande

«Ce n’est pas contraignant et ne répond pas aux exigences légitimes de transparence pour ce qui est de la fixation des primes», réagit le Dr Philippe Eggimann, président de la Société médicale de la Suisse romande. «Je suis un peu déçu par ce contre-feu très précipité. C’est une réponse potentiellement intéressante, mais qui ne fait qu’ajouter à la confusion. Et un peu électoraliste, puisque l’on va nous annoncer la semaine prochaine, comme les années précédentes, que le système est malheureusement perverti et qu’il faut le remettre en état de fonctionner…»

Les réserves ont bondi de 19,8% en 2019

Le Vaudois plaide pour une utilisation d’une partie des réserves au moment du calcul des primes, ce que la loi ne permet pas. «Ces excédents s’accumulent et permettent justement depuis l’an dernier d’envisager ce changement de paradigme sans faire courir de risque au système, avec une hausse de 19,8% entre 2018 et 2019, ce qui est tout simplement ahurissant!»

C’est aussi ce que demande depuis ce printemps Curafutura, l’une des deux faîtières des caisses maladie, avec le soutien de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N). «C’est une mesure de bon sens qui aurait permis de soulager les assurés dans un moment difficile pour tout le monde, et de stabiliser les primes 2021, voire de lisser son évolution sur le moyen-long terme», détaille son responsable de la communication et membre de la direction, Adrien Kay.

«Le montant des excédents n’est pas complètement faramineux sachant qu’il équivaut à trois mois de primes», rétorque le vice-président du PLR Suisse, Philippe Nantermod, également membre de la CSSS-N. «En comparaison, la caisse de la Suva a 14 ans de réserves, soit quasi le budget de la Confédération.» Pour l’avocat valaisan, la proposition du Conseil fédéral «correspond davantage à l’esprit de la loi sur l’assurance maladie (LAMal)»: «La prime reste fixée en fonction des coûts de la santé, et on incite les assureurs à faire une remise ponctuelle en dissolvant une partie des excédents.»

«Une goutte d’eau dans l’océan»

Par voie de communiqué, l’Union syndicale suisse (USS) estime en revanche que les réserves des caisses «dépassent de loin les minimas prescrits» – lesquels oscillent entre 4 et 5 milliards de francs. Si bien que le projet du Conseil fédéral ne serait qu’une «nouvelle goutte d’eau dans l’océan». «Jusqu’ici, presque toutes auraient déjà pu procéder sur une base volontaire à de telles restitutions, car le taux moyen de solvabilité dépasse les 200%», affirme la première organisation syndicale du pays. Et de réclamer des mesures «plus ambitieuses»: «Pour garantir que ces milliards reviennent au plus vite dans les porte-monnaies des ménages, il faut que les caisses maladie soient obligées de réduire leurs réserves excessives.»

«Mettons-nous autour d’une table et établissons un mécanisme clair, explicite, qui permette à tout le monde de s’y retrouver», exhorte le Dr Eggimann.

L’automne dernier, le Groupe Mutuel avait annoncé vouloir rembourser 100 millions de francs à ses assurés. Une restitution rendue possible notamment en ponctionnant une partie des réserves constituées par la caisse. Et ce sans passer par une modification de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance maladie.