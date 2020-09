Grands rassemblements autorisés – Berne lâche du lest

aussi vite que possible Le Conseil fédéral a annoncé que dès le 1er octobre, et sous de strictes conditions, enceintes sportives et culturelles vont pouvoir reprendre vie pour autant que la situation sanitaire liée au Covid-19 ne s’aggrave pas. Grégoire Surdez

Les spectateurs, masqués et après avoir montré patte blanche, pourront bientôt à nouveau remplir les patinoires et les stades aux deux tiers de leur capacité de places assises. Keystone

C’est un peu l’histoire du verre rempli aux deux tiers. Faut-il pleurer la partie manquante qui aurait pu rendre la mixture savoureuse? Ou faut-il se satisfaire de ce breuvage qui saura tout juste apaiser des clubs sportifs qui naviguent en plein désert depuis des mois? Par la voix d’Alain Berset, le Conseil fédéral a lâché du lest aussi vite que possible mais pas autant que nécessaire, estimeront la plupart des dirigeants des principales organisations de Suisse romande. Que ce soit du côté de Lausanne (LHC et LS) ou de Genève (GSHC et Servette FC), en passant par Bienne ou Fribourg, cette journée de mercredi a été celle du soulagement, oui. Oui, mais…