Lutte contre le Covid-19 – Berne libère 27 millions pour développer des traitements La Confédération a signé quatre contrats avec des laboratoires genevois et bâlois pour le développement de médicaments contre le Covid-19.

Le programme d’encouragement fédéral confère notamment à la Confédération des options d’achat sur le produit de ses investissements. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Gaetan Bally

La Confédération a conclu quatre contrats de financement à l’issue de son appel à projet de développement de médicaments contre le Covid-19 lancé en mai, selon un communiqué paru lundi.

Les experts mandatés par le fonds d’encouragement à la recherche Innosuisse et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont retenu des programmes de Geneuro, Kinarus, Memo Therapeutics et Noorik Biopharmaceuticals, égraine un communiqué de l’Administration fédérale.

Le laboratoire plan-les-ouatien Geneuro indique ainsi avoir perçu 6,7 millions pour une étude clinique de phase II sur le temelimab chez des patients souffrant de Covid-long avec symptômes neurologiques et psychiatriques sévères.

Le rhénan Kinarus – en passe de décrocher une cotation sur SIX à la faveur de sa fusion inversée avec Perfect Holding – a obtenu 7 millions pour financer les deux volets cliniques intermédiaires menés sur une combinaison médicamenteuse orale, baptisée KIN001, chez des patients hospitalisés ou non. Le cocktail est conçu pour déployer une activité antivirale et anti-inflammatoire.

Tests en début d’année

Également bâlois, Memo Therapeutics a obtenu un financement de 10,5 millions de francs afin de développer un anticorps-monoclonal pour traiter les infections au Sars-CoV-2. Les premiers tests du Covab 36 sur des patients à risque d’une évolution sévère de la maladie sont d’ores et déjà agendés au début de l’année prochaine.

Bâlois toujours, Noorik Biopharmaceuticals emploiera les quelque 3 millions de francs restants pour accélérer le développement clinique de son vasodilatateur pulmonaire oral expérimental ambrisentan, destiné à prévenir l’insuffisance respiratoire et la nécessité de ventilation artificielle induites par la maladie.

Programme d’encouragement

Limité à la fin de l’année prochaine, le programme d’encouragement fédéral confère notamment à la Confédération un droit de préemption ou des options d’achat sur le produit de ses investissements.

Pas moins de neuf demandes de financement ont été déposées pour bénéficier de ce programme, initialement doté d’une cinquantaine de millions de francs. Quatre dossiers avaient été retenus fin octobre et faisaient depuis l’objet de discussions autour des modalités de financement.

ATS

