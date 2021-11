Débat public en vue de la votation Afficher plus

En vue de la votation du 28 novembre sur les 10 millions alloués pour la rénovation du château et la construction d’un restaurant sur les ruines de l’ancien donjon, la Commune organise un débat public mercredi prochain à 20 h à la Salle des Remparts. Trois membres du comité du oui (Fanny Limat, Lyonel Kaufmann et Guy Chervet) feront face à autant de militants du non (Véronique Ansermet, Jean-Yves Schmidhauser et Guillaume Jung). Modération par le journal «Riviera Chablais». Entrée libre, certificat Covid obligatoire. Le débat sera filmé et retransmis sur www.ltdp.ch/debat. KDM