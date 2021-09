Gronde populaire – Berne ne veut plus de manifestations anti-Covid non autorisées Après la manifestation non autorisée du 16 septembre dernier, la Ville de Berne a fait savoir son ras-le-bol. La Commune se dit ouverte à la discussion tant que les règles sont respectées.

Le 16 septembre dernier, des manifestants contre les mesures anti-Covid avaient affronté les forces de l’ordre, qui avaient barricadé le Palais fédéral. KEYSTONE

La Ville de Berne a annoncé lundi qu’elle ne tolérera plus les manifestations non autorisées contre les mesures prises pour lutter contre le Covid. Le Conseil municipal tire ainsi les conséquences des débordements lors de la manifestation jeudi soir à Berne devant le Palais fédéral.

La police cantonale bernoise a reçu l’ordre d’empêcher la tenue des manifestations annoncées pour jeudi prochain, a précisé le Conseil municipal. Ces rassemblements d’opposants aux mesures de lutte contre la pandémie n’ont en effet pas été autorisés.

L’appel à ces nouvelles manifestations a été lancé sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, d’autres appellent à mettre sur pied une contre-manifestation. Face à cette situation, l’exécutif a appelé les organisateurs à retirer leurs appels.

Bien qu’il reconnaisse le besoin croissant de s’exprimer sur des questions politiques et sociales par le biais de manifestations, en particulier dans la capitale, le Conseil municipal souligne que les autorités doivent préalablement être consultées. Ce n’est que de cette manière que le droit à la liberté d’expression peut être exercé de manière pacifique, selon lui.

La Ville de Berne prête à la discussion

Dans son communiqué, la Municipalité a réitéré sa disponibilité au dialogue. Il n’est donc pas exclu que le rassemblement prévu jeudi soit finalement autorisé. Le directeur de la sécurité Reto Nause a précisé à Keystone-ATS avoir convenu d’une rencontre avec les opposants aux mesures sanitaires.

«La question est de savoir si nous pouvons parvenir à un accord», a souligné Reto Nause. Pour le directeur de la sécurité, il faut avoir une discussion claire et solide. Il s’agit notamment de savoir s’il s’agit d’un rassemblement statique ou si un cortège est prévu. Et dans ce cas de figure, connaître l’itinéraire, a-t-il ajouté.

Jeudi dernier, une manifestation non autorisée contre les mesures de lutte contre la pandémie avait réuni entre 3000 et 4000 personnes à Berne. Lorsque des manifestants isolés ont commencé à secouer le grillage dressé sur la Place fédérale pour protéger le Palais fédéral, la police est intervenue avec un canon à eau.

Elle a également fait usage de balles en caoutchouc et de gaz irritant. Des manifestants ont également lancé des objets et allumé des pétards en direction du Palais fédéral et des forces de l’ordre.

ATS

