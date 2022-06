On l’attendait, Guy Parmelin, ce vendredi devant la presse. Les demandes étrangères concernant le matériel de guerre affluent et la pression se faisait forte sur le Conseil fédéral. La Suisse a fini par donner diverses réponses, mais le gouvernement n’est pas venu s’en expliquer.

Par voie de communiqué, on apprend ainsi que les demandes allemandes et danoises de transmettre à l’Ukraine du matériel de guerre suisse (munitions, chars antiaériens et grenadiers) ont été rejetées en raison de la neutralité suisse. En même temps, le gouvernement ne s’oppose pas à la livraison de pièces détachées et autres composants même si le risque existe qu’ils soient utilisés dans des armes en Ukraine.