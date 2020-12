Suisse – Berne prêt à serrer la vis avant toute nouvelle détérioration La Confédération et six cantons alémaniques se sont entretenus téléphoniquement samedi. Un bilan est attendu ce mardi. D’hypothétiques nouvelles mesures, jeudi.

Alain Berset. KEYSTONE

Des discussions sont en cours entre le Conseil fédéral et plusieurs cantons sur des mesures supplémentaires à prendre pour lutter contre la propagation du coronavirus. Samedi, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga et le ministre de la santé Alain Berset se sont réunis par vidéoconférence avec plusieurs cantons.

Christian Favre, chef-adjoint de la communication du Département fédéral de l’intérieur (DFI) a confirmé ce dimanche à Keystone-ATS des informations parues dans le «Sonntagsblick», la «NZZ am Sonntag» et la «Sonntagszeitung». Selon ces journaux dominicaux, des représentants des cantons de Saint-Gall, Thurgovie, Appenzell Rhodes-Extérieures, Bâle-Campagne, Soleure et Argovie ont participé à la réunion.

Sans attendre de détérioration

Alain Berset avait déclaré vendredi que le Conseil fédéral n’attendrait pas que la situation continue à se détériorer. Il avait indiqué que le taux de reproduction du virus ne devait être supérieur à 1 dans aucun canton, afin que le nombre d’infections ne connaisse pas de croissance exponentielle.

En Suisse alémanique cependant, de plus en plus de cantons ont des valeurs proches de 1 ou supérieures à 1, avait averti le conseiller fédéral. Et de souligner que le gouvernement pourrait prendre des mesures pour certains cantons s’ils n’agissent pas de leur propre chef.

Bilan mardi

Le Conseil fédéral fera un bilan mardi et prendra de nouvelles mesures jeudi pour l’ensemble de la Suisse ou pour certains cantons, avait encore indiqué Alain Berset. Le canton des Grisons a introduit vendredi davantage de restrictions pour préserver la saison d’hiver: il a par exemple fermé tous les restaurants jusqu’au 18 décembre.

Le canton de Schaffhouse a également durci ses mesures, qui entreront en vigueur dimanche à minuit et jusqu’au 22 décembre. Les salles de sport intérieures, comme les piscines couvertes, les studios de danse ou les fitness, seront fermées. Il en va de même pour les musées, les cinémas, les théâtres ou les salons érotiques.

ATS/NXP