Violence domestique – Berne promet une ligne téléphonique centrale pour sauver des vies La Confédération annonce plusieurs mesures pour venir en aide aux victimes d’ici début 2025. Un spécialiste vaudois s’en réjouit. Myrtille Wendling

En Suisse, une personne meurt toutes les deux semaines des conséquences de la violence domestique, d’après l’Office fédéral de la statistique. KEYSTONE/Luis Berg

Confédération, Canton et société civile tentent de lutter ensemble contre un fléau qui ne date pas d’hier: les violences domestiques. Une des mesures phares, dévoilées ce vendredi par le Département fédéral de justice et police, consiste à mettre en place un numéro de téléphone central dédié aux victimes pour les écouter et leur transmettre des conseils.