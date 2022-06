Mercato de bâtiments à l’EPFL – Berne récupère un fleuron de l’EPFL pour stopper l’hémorragie Credit Suisse et le Conseil des EPF sont tombés d’accord: le SwissTech Convention Center rejoindra le giron de la Confédération plus tôt que prévu. Emmanuel Borloz

Le SwissTech Convention Center (STCC) va changer de mains dans les quatre ans. Florian Cella/24 heures

C’est un caillou de moins dans la chaussure de l’EPFL. Le Conseil des EPF, sorte de conseil d’administration des deux écoles polytechniques, et Credit Suisse annoncent ce mercredi «le transfert du SwissTech Convention Center de l’EPFL».

EPFL Berne pourrait racheter le Swiss Tech Convention Center S’il est bien évident que le bâtiment high-tech qui a coûté quelque 120 millions ne bougera pas d’un centimètre du quartier Nord de l’école et que ses usagers réguliers risquent de n’y voir que du feu, le transfert dont il est question est d’importance. Et marque l’épilogue d’une longue saga. Pour résumer: le bâtiment hypermoderne et sa salle modulable vont changer de mains, passant du privé au public.

Centre déficitaire

Pour comprendre le deal, il faut remonter à une petite quinzaine d’années, période de frénésie immobilière sur le campus. En quelques années, sous l’impulsion du président d’alors, Patrick Aebischer, ce sont des bâtiments de tous les superlatifs qui sortent de terre. Impossible de ne pas penser au Rolex Learning Center. Mais il y a aussi le centre de congrès, structure conçue par le cabinet d’architectes lausannois Richter Dahl Rocha & Associés et inaugurée en 2014.

Dans le détail, le quartier Nord, qui comprend des logements et le SwissTech, a été financé par Credit Suisse. Le géant bancaire jouit en contrepartie d’un droit de superficie de 99 ans accordé par la Confédération et loue ce qui s’y trouve à l’EPFL.

L’accord passé prévoit que la location du SwissTech coûte 6 millions à l’école jusqu’en 2044, date où Berne peut reprendre le droit de superficie de manière anticipée. Premier problème: l’école, qui veut conserver la maîtrise du fonctionnement du centre, doit en assumer les pertes jusque-là. Deuxième problème: les exercices déficitaires s’enchaînent depuis des années et le Covid n’a rien arrangé.

«Si le Conseil fédéral et les Chambres donnent leur aval, la Confédération ramènera le SwissTech dans son giron dans les quatre prochaines années.»

À Berne, le Contrôle fédéral des finances, qui a tiré la sonnette d’alarme, trouve le deal trop désavantageux pour l’école. Le gendarme des finances milite donc depuis des années pour arrêter les frais, en récupérant le bâtiment au plus vite.

Un deal à près de 140 millions

L’annonce de ce mercredi prouve qu’il a été entendu. Si le Conseil fédéral et les Chambres donnent leur aval, la Confédération ramènera le SwissTech dans son giron dans les quatre prochaines années. Montant de la transaction: 139,5 millions.

Concrètement, le nouvel accord prévoit de diviser le terrain en droit de superficie en deux. La partie du SwissTech revient à Berne, l’autre partie – avec logements, magasins, hôtel et parking – reste propriété de Credit Suisse. Qui voit même le contrat de bail avec l’EPFL prolongé de dix ans, jusqu’en 2054.

La banque, satisfaite de cette prolongation et du montant obtenu, et l’école, ravie d’arrêter l’hémorragie et de réduire les coûts d’exploitation, se réjouissent de l’accord décroché.

Emmanuel Borloz est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2011. Auparavant, il a travaillé au quotidien La Côte, où il dirigeait les rédactions de Morges et de Rolle. Depuis 2015, il couvre l'actualité des hautes écoles (UNIL – EPFL). Il est titulaire d'un Master en Lettres et Sciences politiques de l'Université de Lausanne. Plus d'infos @ManuDeepBlue

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.