Suisse – Berne s’arme contre le terrorisme et ça plaît Mardi, une commission du Conseil national a donné son aval sur le paquet de mesures pour lutter contre le terrorisme.

Une vue du Conseil national. Photo d’archives/Keystone

L’arsenal du Conseil fédéral pour lutter contre la menace terroriste convainc la commission de la sécurité politique du Conseil national. Elle y est favorable, à condition d’adapter certaines mesures.

Le projet du gouvernement contient deux volets. L’un renforce la coopération internationale en adaptant le droit pénal et permet à la Suisse de ratifier la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme. L’autre prévoit des mesures policières.

Débat sur la peine

La commission a accepté le premier volet par 19 voix contre 5, ont indiqué mardi les services du Parlement. Ce paquet de mesures crée une base légale permanente interdisant les groupes Al-Qaïda, État islamique et ceux apparentés. Il introduit une disposition réprimant le recrutement, la formation et le voyage en vue d’un acte terroriste, ainsi que les activités de financement.

La durée maximale des peines pour les personnes soutenant des organisations criminelles ou terroristes a fait débat. Par 17 voix contre 3 et 5 abstentions, la commission a finalement suivi le Conseil des États qui veut fixer à dix ans au plus la peine privative de liberté tant pour les personnes liées à des organisations criminelles qu’à des membres de groupes terroristes. La minorité soutient la version du gouvernement qui prévoit cinq ans.

Exception nécessaire

Par 15 voix contre 9, la commission soutient la création, sur ce point, d’une exception explicite pour les organisations humanitaires impartiales. Le Conseil fédéral et les États s’étaient montrés plus vague dans leur formulation. Ces organisations doivent pouvoir continuer à entrer en contact avec des groupes armés en conflit et à apporter leur aide à la population dans les zones contrôlées par ces groupes, selon la commission. Une minorité s’y oppose.

La commission ne se rallie en revanche pas au Conseil des États concernant la transmission anticipée d’informations et de moyens de preuve. Elle partage l’avis du Conseil fédéral et est favorable à cette mesure d’entraide qui devrait être appliquée lorsque les enquêtes étrangères le nécessitent ou afin de prévenir un danger grave et imminent.

Précisions demandées

S’agissant du deuxième volet du projet du Conseil fédéral, la commission soutient, par 15 voix contre 10, le durcissement des mesures policières préventives. Elle reconnaît qu’il y a lieu d’agir pour contrer le danger que représente actuellement le terrorisme et qu’il faut, pour cela, des instruments préventifs supplémentaires.

La commission va plus loin sur un point essentiel. Elle demande, par 11 voix contre 10 et 4 abstentions, que les mesures policières soient complétées d’un «placement sécurisé pour les personnes potentiellement dangereuses», conformément à une motion approuvée par son Conseil en automne 2018.

Cette mesure supplémentaire doit permettre d’empêcher plus efficacement encore les attentats commis par des personnes dangereuses connues des autorités. Une minorité rejette cette proposition. Pour elle, la détention préventive n’est pas conciliable avec l’État de droit et contrevient à la Convention européenne des droits de l’homme.

Dès 12 ans

Concernant l’âge minimal pour ces mesures policières, la majorité de la commission estime que les jeunes peuvent déjà représenter un risque considérable pour la sécurité. Elle approuve donc la limite d’âge de 12 ans proposée par le Conseil fédéral. Elle soutient également une approche au cas par cas et l’application de la mesure en fonction de la situation.

Une minorité est d’avis que l’arrêt domiciliaire, en particulier, peut avoir un effet contre-productif chez les jeunes si ces derniers se trouvent dans un environnement précaire où ils seront encore davantage radicalisés. Une série d’autres propositions a été rejetée.

Le Conseil national examinera les deux projets de lutte contre le terrorisme lors de la session d’été.

