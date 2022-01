Aide sociale réduite – Berne serre la vis aux ressortissants de pays tiers Le Conseil fédéral veut inciter les personnes hors UE à intégrer le marché du travail en réduisant de 20% l’assistance financière dont elles bénéficient.

Les ressortissants d’États tiers sont nettement plus exposés au risque de dépendance à l’aide sociale que les Suisses ou les ressortissants de l’UE ou de l’AELE, justifie le gouvernement. KEYSTONE

Les ressortissants de pays tiers percevront une aide sociale réduite durant les trois premières années. Et les conditions d’octroi d’un permis seront revues. Le Conseil fédéral a ouvert mercredi la consultation sur un projet en ce sens.

De telles restrictions créeront une incitation à intégrer le marché du travail, estime le gouvernement. Elles permettront aussi aux cantons et communes à contenir la hausse des dépenses de l’aide sociale. Ces dernières ont augmenté de près de 900 millions de francs entre 2010 et 2019, pour atteindre 2,8 milliards de francs.

Les ressortissants d’États tiers sont nettement plus exposés au risque de dépendance à l’aide sociale que les Suisses ou les ressortissants de l’UE ou de l’AELE, justifie le gouvernement. Ils sont 8,8% à y avoir recours, contre seulement 2,3% des Suisses et 2,8% des personnes entrées en vertu de la libre circulation. Et les personnes arrivées au titre du regroupement familial sont plus susceptibles de faire appel à l’aide sociale.

Un nouveau critère d’intégration sera en outre ajouté lors de l’examen de permis. L’intéressé devra encourager et soutenir l’intégration des membres de sa famille. Par ailleurs, une autorisation de séjour pourra être accordée en cas d’emploi ou de formation. Les deux critères sont mis à égalité. Le délai de consultation court jusqu’au 3 mai 2022.

L’UFS sceptique

Dans une prise de position, la plateforme indépendante pour le droit de l’aide sociale (UFS) critique les propositions du Conseil fédéral. Aujourd’hui déjà, les prestations de l’aide sociale en Suisse sont si basses qu’elles ne remplissent plus le mandat constitutionnel à plusieurs égards.

Une inégalité de traitement est également problématique parce que le montant des prestations d’aide sociale s’oriente sur le coût de la vie, dénonce l’UFS. Et ceux-ci ne dépendent pas du passeport. Le projet du Conseil fédéral aurait pour conséquence qu’un groupe entier de personnes aurait moins pour subvenir à ses besoins que ce dont il a effectivement besoin.

Révocations intouchées

Les mesures complètent celles décidées par le Conseil fédéral à la mi-janvier 2020. L’Office fédéral de la statistique devra analyser régulièrement la perception de l’aide sociale par les ressortissants d’États tiers sur la base de données appariées.

La prolongation des autorisations de séjour des migrants qui occasionnent des coûts importants sera elle soumise à l’approbation du Secrétariat d’État aux migrations. Et une harmonisation de la notion des coûts d’aide sociale entre les cantons sera effectuée.

Une autre mesure avait alors été évoquée. Le Conseil fédéral a finalement renoncé à faciliter la révocation des autorisations d’établissement. Les normes actuelles sont suffisantes, estime-t-il. Selon le droit en vigueur, les autorités cantonales peuvent révoquer une autorisation d’établissement en cas de dépendance durable et dans une large mesure à l’aide sociale.

