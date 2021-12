Batterie de mesures proposées – Berne sort l’artillerie lourde contre la 5e vague Certificat Covid restreint, fermetures partielles, retour du télétravail, contrôle du statut vaccinal des proches: le Conseil fédéral veut frapper fort. Arthur Grosjean - Berne Julien Wicky

Le président de la Confédération, Guy Parmelin, entouré du porte-parole du Conseil fédéral, André Simonazzi, et du ministre de la Santé, Alain Berset. KEYSTONE/Anthony Anex

Après avoir longtemps tergiversé, le Conseil fédéral ne pouvait plus se contenter de mesures cosmétiques et d’un appel aux cantons à agir. La 5e vague de Covid continue de déverser plus de 10’000 contaminations par jour en Suisse. Il y a désormais 289 patients aux soins intensifs et le gouvernement redoute qu’il y en ait 400 d’ici aux Fêtes. Ce qui impliquerait un triage dans les hôpitaux.

«J’aurais aimé terminer mon année de présidence en annonçant la fin de l’épidémie.» Guy Parmelin, président de la Confédération

«La situation est très critique, juge le président de la Confédération, Guy Parmelin. J’aurais aimé terminer mon année de présidence en annonçant la fin de l’épidémie. Ce ne sera hélas pas le cas. Mais nous maîtriserons ensemble cette situation comme nous l’avons fait par le passé.»