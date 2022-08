Festival de Locarno – Berne va repenser le financement du cinéma suisse La compétitivité des productions helvétiques devrait augmenter grâce à la manne des plateformes après le «oui» à la Loi Netflix, a déclaré ce jeudi Alain Berset.

«Le cinéma suisse a le vent en poupe», s’est réjoui Alain Berset ce jeudi lors d’une conférence de presse à Locarno. KEYSTONE/Michael Calabro

Le «oui» des Suisses à la Loi Netflix en mai dernier va permettre d’irriguer la production du cinéma suisse. Berne se propose de repenser le système de financement du 7e art.

«Le cinéma suisse a le vent en poupe avec des films très présents dans les festivals internationaux cette année, avec onze à la Berlinale et trois à Cannes», a déclaré Alain Berset en ouvrant la conférence de presse jeudi à Locarno. Il n’a pas pour autant occulté les défis et les difficultés que rencontre ce secteur, comme le reste de la culture.

«Les possibilités de création numérique sont innombrables.» Carine Bachmann, directrice de l’Office fédéral de la culture

L’un des principaux défis du cinéma est précisément la transformation numérique, a souligné Carine Bachmann, directrice de l’Office fédéral de la culture (OFC), estimant qu’il s’agit d’«un moment crucial pour le financement du secteur audiovisuel».

Carine Bachmann a souligné l’enjeu de la transformation numérique. KEYSTONE/Michael Calabro

«Les possibilités de création numérique sont innombrables», a-t-elle déclaré, citant l’exemple de Netflix, qui «réalise en Suisse un chiffre d’affaires supérieur à celui de toutes les salles de cinéma réunies».

Grâce à la manne des plateformes après le «oui» à la Loi Netflix, estimée à 18 millions de francs par l’OFC, «la compétitivité du cinéma suisse devrait augmenter», a souligné Alain Berset.

Le conseiller fédéral Alain Berset n’a pas manqué l’ouverture du Festival du film de Locarno mercredi soir. KEYSTONE/URS FLUEELER

Avec l’arrivée de ces nouveaux moyens, l’OFC juge que c’est le bon moment pour lancer une étude sur le financement du secteur audiovisuel en Suisse. La branche cinématographique a été associée à l’étude et les premiers détails seront présentés en janvier dans le cadre des Journées de Soleure.

La fonction sociale de la culture

Le conseiller fédéral a souligné la fonction sociale de la culture dans une société de plus en plus polarisée: «La culture permet la compréhension», a-t-il relevé. Sans oublier qu’elle offre d’importants «espaces de réflexion et de liberté».

Le ministre de la Culture a encore présenté les principaux accents du message culture 2025-2028, comme des systèmes d’encouragement plus souples, de meilleures conditions de travail et une interaction plus efficace entre les différentes instances d’encouragement.

La maîtrise de l’évolution numérique, la gestion du patrimoine culturel et la question de la durabilité sont également des points forts du message culturel en cours d’élaboration, a-t-il poursuivi. Au printemps 2023, le message culture sera présenté au Conseil fédéral avant d’être mis en consultation.

