Pénurie de personnel de soins – Berne veut 400 millions pour former davantage d’infirmiers Le Conseil des États se prononce mercredi sur un projet visant à revaloriser la profession. La crise du coronavirus a fait bouger les fronts. Florent Quiquerez

Les infirmiers demandent une augmentation du personnel et une offensive massive en matière de formation. Keystone

Les infirmières et infirmiers étaient aux premières lignes dans la lutte contre le coronavirus. Une profession qui sera au centre des débats mercredi au parlement. Le Conseil des États se prononce sur un contre-projet à l’initiative «Pour des soins infirmiers forts». «J’ose espérer que cette crise a été un élément révélateur pour mes collègues et qu’ils seront plus attentifs à l’importance de mieux reconnaître le personnel de la santé, et pas juste en applaudissant», réagit la sénatrice Élisabeth Baume-Schneider (PS/JU).