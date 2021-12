Pour le progrès de la médecine – Berne veut la poursuite de l’expérimentation animale Le Conseil fédéral soutient que la Suisse ne profiterait plus de certains traitements médicaux si elle arrête de recourir aux animaux dans le domaine de la recherche.

Le gouvernement précise dans un communiqué s’efforcer déjà d’éviter autant que possible les expérimentations animales. Keystone

Interdire l’expérimentation animale entraînerait de graves inconvénients. Pour le Conseil fédéral, l’initiative «Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine» va trop loin, car la population ne pourrait plus profiter de certains traitements médicaux.

En cas de oui le 13 février prochain, la Suisse se couperait des progrès de la médecine, indique jeudi le Conseil fédéral. Le gouvernement précise dans un communiqué s’efforcer déjà d’éviter autant que possible les expérimentations animales.

Elle prévoit aussi d’interdire le commerce, l’importation et l’exportation de produits faisant directement ou indirectement l’objet d’expérimentation sur des animaux. Le texte précise que l’expérimentation animale est considérée comme un mauvais traitement infligé aux animaux et peut constituer un crime.

Se rendre à l’étranger

Accepter l’initiative empêcherait d’importer certains nouveaux médicaments, même s’ils sont plus efficaces et qu’ils entraînent moins d’effets secondaires que ceux déjà autorisés, déplore également le Conseil fédéral. Et les médicaments déjà autorisés qui sont à nouveau testés sur des animaux ne pourraient plus être importés non plus. Les vaccins contre la grippe, adaptés chaque année aux mutations du virus, sont concernés.

L’approvisionnement en produits développés en partie à l’aide d’expériences sur les animaux, notamment les stimulateurs cardiaques, serait également limité.

Pour contourner les effets de l’initiative, il faudrait se rendre à l’étranger pour acheter ces médicaments à ses propres frais ou pour s’y faire traiter.

Un demi-million d’animaux

En cas d’acceptation, l’initiative entraverait fortement la recherche médicale et le développement de produits médicaux, considère le Conseil fédéral. Au final, la compétitivité de la Suisse s’en trouverait affaiblie.

En 2020, environ 556’000 animaux ont été utilisés à des fins expérimentales en Suisse, indiquait récemment l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OFAV), soit 2,8% de moins qu’en 2019. Les restrictions appliquées en raison du Covid-19 ont joué un rôle dans cette baisse. Ce recul s’inscrit dans une tendance plus large, qui dure depuis 2015, avec une diminution du nombre d’expériences de 18%.

ATS

