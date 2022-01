Assurance maladie – Berne veut réduire la charge des primes maladie Suite à deux initiatives dénonçant le coût de la LaMal, le Conseil fédéral a présenté deux contre-projets, examiné vendredi par une commission du National.

L’augmentation des primes d’assurance maladie est problématique pour les ménages. La commission de la santé publique du National veut réduire cette charge. Dans ce but, elle veut examiner conjointement les deux contre-projets élaborés par le Conseil fédéral en réponse à deux initiatives populaires.

Les coûts de la santé et les primes sont étroitement liés, indique vendredi la commission. Deux initiatives populaires ont été déposées sur ces questions, l’une du PS demandant que la charge des primes d’assurance-maladie ne dépasse pas 10% du revenu disponible et l’autre du Centre, intitulée «Pour des primes plus basses».

Par 17 voix contre 8 et par 14 voix contre 11, la commission est entrée en matière sur ces propositions. Comme les sujets sont étroitement liés, elle souhaite les examiner ensemble. Elle a confié cette tâche à une sous-commission, sous réserve toutefois du feu vert du Bureau du Conseil national.

Les deux projets devront être prêts pour la session d’été 2022.

