Tennis – Berrettini jouera aussi sa finale dimanche Bien aidé par les absences d’Hubi Hurkacz vendredi en demi-finale de Wimbledon, l’Italien s’est offert une première finale de Grand Chelem méritée. Mathieu Aeschmann

Matteo Berrettini s’est imposé en quatre sets face Hubert Hurkacz et se qualifie ainsi pour la finale de Wimbledon. AFP

Le dimanche 11 juillet 2021 pourrait devenir le plus beau jour de l’histoire du sport italien. Quatorze miles séparent Wembley du All England Lawn Tennis Club. Et lorsque la «Nazionale» partira à la conquête du titre européen contre les «Trois Lions» (21 h), Matteo Berrettini sera peut-être devenu le premier Italien titré à Church Road. Champion du Queen’s, le Romain (ATP 9) a capitalisé, vendredi, sur son coussin de confiance et un incroyable blanc d’Hubert Hurkacz (ATP 18) pour au moins faire mieux que Nicola Pietrangeli, demi-finaliste en 1960. Il est en finale de Wimbledon (6-3, 6-0, 6-7, 6-4)

De cette demi-finale restera d’abord l’image de cette étrange défaillance d’Hubert Hurkacz. Alors qu’une première balle de break venait de lui filer entre les doigts, le tombeur de Roger Federer abandonna son service bêtement - smash mal appuyé, double bande du filet, deux fautes en coup droit - et cette mésaventure le figea complètement (4-3). En vingt minutes cauchemardesques, le pauvre «Hubi» concéda huit jeux, errant sur le Centre Court en jetant des regards désemparés vers son coach. D’un coup, sans crier gare, le Polonais s’était fait happer par l’événement (3-6, 0-6).

Un break dès l’entame du quatrième set

L’immense mérite d’Hubert Hurkacz aura été de se remettre la tête à l’endroit. Grâce à son service, «Hubi» s’accrocha pour regagner un peu de l’assurance qui avait dégoûté Roger Federer mercredi. Il la retrouva lors du tie-break de la troisième manche qu’il domina avec la manière. Mais au lieu de faire basculer cette demi-finale vers les sommets, il paya son sursaut d’un break concédé dès l’entame du quatrième set. Or face à ce Matteo Berrettini «en mission», il s’agissait de l’absence de trop. Avec ses 22 aces et son taux de 86% de points gagnés derrière sa première balle, l’Italien devient presque injouable lorsqu’il fait la course en tête. C’est donc assez logiquement qu’il tenait son engagement pour finalement lever les bras dans le ciel de Londres.

«Même après la perte du troisième set, je me suis dit que j’étais le meilleur joueur sur le court, qu’il fallait continuer» Matteo Berrettini

«Je n’ai pas les mots, je vais avoir besoin de quelques heures pour réaliser, soupirait-il de plaisir juste après la balle de match. Même après la perte du troisième set, je me suis dit que j’étais le meilleur joueur sur le court, qu’il fallait continuer. Et heureusement, cette attitude a fini par payer. Je crois que je n’ai jamais rêvé de jouer une finale de Wimbledon parce que c’était trop gros. Il s’agit du plus beau jour de ma carrière, en attendant dimanche.» Un dimanche qui pourrait rendre fou de bonheur toute l’Italie.

