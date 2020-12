Covid-19 – Berset: «La vaccination commencera dans les prochains jours» Le Conseil fédéral se réjouit que Swissmedic vienne de valider le vaccin contre le nouveau coronavirus. Les premiers vaccins seront inoculés dès le mois courant.

Photo d’illustration. AFP

La Suisse pourra commencer à vacciner encore en décembre les personnes vulnérables de manière ciblée. Puis, à partir du 4 janvier 2021, la vaccination des groupes à risque et d’autres groupes prioritaires commencera dans toute la Suisse, indique samedi l’OFSP.

Le vaccin de Pfizer/BioNTech, qui vient de recevoir l’autorisation de Swissmedic, convient à tous les adultes sans restriction d’âge et dès 16 ans. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) doivent publier dans les jours à venir leurs recommandations de vaccination détaillées.

La Confédération a commandé trois millions de doses à Pfizer et BioNTech. Le vaccin sera livré en plusieurs étapes: un premier lot comprendra environ 100'000 doses; des livraisons plus importantes seront ensuite effectuées.

L’armée réceptionnera les vaccins, les entreposera à -70°C dans ses installations protégées, puis les distribuera aux cantons peu avant le début de la vaccination. Les cantons pourront ensuite conserver le vaccin au maximum cinq jours au réfrigérateur (entre 2 et 8°C).

La plupart d’entre eux mettront en place des centres de vaccination et des équipes mobiles. Dans un premier temps, la vaccination devrait s’effectuer principalement avec des équipes mobiles, compte tenu de la quantité encore limitée de vaccins disponible.

Le ministre de la Santé, Alain Berset, a réagi avec satisfaction à l’approbation du premier vaccin contre le coronavirus en Suisse. «C’est une très bonne nouvelle», a déclaré le Conseil fédéral dans une vidéo publiée samedi dans le service de messages courts Twitter.

Le vaccin est efficace et sûr, a déclaré Alain Berset. Il a été testé aussi rigoureusement que tout autre vaccin mis sur le marché en Suisse. Après les feux verts récents donnés par d’autres pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’UE, les autorités suisses ont été mises sous pression.

Groupes prioritaires

La stratégie nationale prévoit de vacciner en priorité les personnes vulnérables, c’est-à-dire les personnes âgées et celles présentant une maladie préexistante. Viennent ensuite le personnel de santé (deuxième priorité) et les personnes vivant avec des personnes vulnérables (troisième priorité).

Puis les résidents et le personnel des institutions communautaires présentant un risque accru d’infections et de flambées (par exemple les institutions pour personnes handicapées). Tous les autres adultes pourront se faire vacciner dès que suffisamment de doses seront disponibles.

Les enfants et les femmes enceintes ne font pour l’instant pas partie des groupes-cibles de la stratégie, car les résultats d’études nécessaires ne sont pas encore disponibles pour ces groupes.

Deux doses

Chaque personne devra recevoir deux vaccinations, espacées d’environ trois semaines. La vaccination sera gratuite et non obligatoire, rappelle l’OFSP. La Confédération mise sur une information transparente et claire de la population.

Le vaccin de Pfizer/BioNTech, premier à être autorisé sur le marché suisse, est efficace et sûr, a affirmé samedi Anne Lévy, directrice de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les recommandations de vaccination détaillées de l’OFSP et de la Commission fédérale pour les vaccinations seront publiées ces prochains jours.

Les premières vaccinations auront lieu ces prochains jours sur les personnes vulnérables, de manière ciblée. Puis, à partir du 4 janvier, sur les groupes à risque et d’autres groupes prioritaires, dans toute la Suisse. Le premier lot livré comprendra environ 100'000 doses.

Des livraisons plus importantes interviendront par la suite, a expliqué Mme Lévy devant les médias. La Confédération a commandé environ trois millions de doses à Pfizer/BioNTech.

Contagion malgré le vaccin?

On ne sait pas encore si une personne vaccinée peut transmettre ou non le Covid-19. Et tant que la vaccination n’aura pas atteint un grand nombre de personnes, tout le monde devra continuer à appliquer les gestes barrières.

La stratégie nationale de vaccination prévoit trois phases. Elle commencera par vacciner en priorité les personnes vulnérables, puis le personnel de santé, puis celles et ceux qui vivent avec des personnes vulnérables. Chaque personne devra recevoir deux vaccinations, espacées d’environ trois semaines.

ATS/NXP