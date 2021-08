La vaccination restera facultative - Berset ne veut pas imiter Macron pour vacciner plus

Cette semaine marque la grande rentrée politique du Conseil fédéral. Sur le front du Covid, les chiffres des contaminations sont toujours à la hausse, avec environ un millier de nouveaux cas par jour. Le gouvernement compte-t-il prendre de nouvelles mesures? Ou au contraire lâcher la bride, alors que près de 50% des personnes sont désormais vaccinées en Suisse? Interview du conseiller fédéral chargé de la Santé, Alain Berset, qui nous reçoit à Locarno frais et dispo après deux semaines de vacances.

En août 2020, vous nous disiez dans une interview «Ce virus on n’en peut plus et c’est compréhensible». Un an plus tard, vous êtes au bord de la dépression?

Non, paradoxalement ça va mieux. Grâce à la vaccination, nous avons vraiment réussi à changer la situation. Ce n’est pas un remède miracle, mais les perspectives sont complètement différentes aujourd’hui .