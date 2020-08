Vous avez un problème de santé? Adressez-vous d’abord à votre médecin de famille, à un réseau de soins intégrés ou à un centre de télémédecine. Il vous conseillera, vous traitera s’il le peut ou vous dirigera vers un spécialiste.

Cette prise en charge ayant fait ses preuves, Alain Berset veut la rendre obligatoire pour chacun de nous. Avec un objectif clair: généraliser les primes maladie plus basses que de tels modèles offrent aux assurés. Fini de payer plein pot!

Formulée ainsi, la proposition du ministre de la Santé paraît irrésistible. Elle se heurtera pourtant à une résistance féroce – à commencer par celle de nombreux patients. Pourquoi? Parce qu’elle brise un tabou: le sacro-saint libre choix du médecin. Ce mercredi, à peine la conférence de presse du Conseil fédéral terminée, nos lecteurs et ceux du «Tages-Anzeiger» ont pu s’exprimer en ligne: une nette majorité rejette l’idée de ce premier point de contact imposé.

«Notre système de santé va droit dans le mur. Pour corriger le tir, il faut viser l’efficacité des soins, dans l’intérêt du patient»

Ajoutez-y le plafonnement des coûts que le gouvernement souhaite inscrire dans la loi, sanctions à la clé, et vous obtenez un cocktail explosif. Les caisses maladie crient déjà à «l’étatisation croissante du système de santé». On a l’impression de revivre l’épisode de l’an dernier, lorsque le même Alain Berset avait annoncé sa volonté de faire baisser le prix des médicaments génériques. Tollé immédiat parmi les assureurs et les pharmas, dont le lobby n’avait pas hésité à brandir la menace du référendum.

Il y a donc encore loin de la coupe aux lèvres. Mais le gouvernement a bien fait de provoquer le débat à venir. Avec des coûts dépassant 80 milliards de francs par an et le fardeau des primes qui s’alourdit sans cesse, notre système de santé va droit dans le mur. Pour corriger le tir, il faut viser l’efficacité des soins, dans l’intérêt du patient.